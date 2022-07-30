صحيفة إيطالية: دور محتمل للفاغنر الروسية في زيادة تدفقات الهجرة من شرق ليبيا نحو إيطاليا 

تحدثت صحيفة (لا ريبوبليكا) الإيطالية عن دور محتمل لمجموعة (فاغنر) الروسية الخاصة في زيادة تدفقات المهاجرين المنطلقين من ليبيا خاصة من سواحلها الشرقية التي لم تكن في السابق، بسبب البعد الجغرافي، نقطة انطلاق نحو سواحل إيطاليا الجنوبية.

ونقلت الصحيفة عن مصدر بجهاز الاستخبارات الإشارة إلى أن ليبيا “مدفع موجه نحو الحملة الانتخابية”، باعتبار أن مسألة “الهجرة ربما تكون السلاح الأقوى لمن لديه مصلحة في زعزعة الاستقرار وبالتالي التدخل في انتخابات سبتمبر” القادم البرلمانية.

ونوهت بأنه في الأيام الأخيرة، وبعد استقالة حكومة ماريو دراغي، بدرت مؤشرات على أنه “تم فتح صنبور” التدفقات، مشيرة إلى أن “المستفيدين هم أولئك الذين يستخدمون قضية المهاجرين في الحملة الانتخابية”، أي أحزاب اليمين المناهضة لظاهرة الهجرة.

وحسب مصادر الصحيفة، فإن “المشتبه به” في الوقوف وراء هذه الزيادة في التدفقات هي “روسيا فلاديمير بوتين”، حيث يوجد في برقة (شرق) ما بين ألفين إلى خمسة آلاف من عناصر مجموعة فاغنر يتمركزون في أربع قواعد عسكرية هي: براك الشاطئ والجفرة والقرضابية والخادم”.

المصدرك وكالة آكي الإيطالية.