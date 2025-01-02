صحيفة بريطانية تكشف عن محاولة لاغتيال «بشار الأسد» في روسيا

كشفت صحيفة “ذا صن” البريطانية، عن “تعرض رئيس النظام السوري السابق بشار الأسد، لمحاولة اغتيال عبر التسميم خلال إقامته في العاصمة الروسية موسكو”.

وحسب الصحيفة، “تعرض الأسد لحالة صحية حرجة يوم الأحد الماضي، استدعت تدخلاً طبيًا عاجلاً، إثر تعرضه لنوبة سعال عنيفة واختناق مفاجئ، ما أثار الشكوك حول محاولة استهدافه”.

ووفقًا للصحيفة، “أكدت الفحوص الطبية وجود مادة سامة في جسده مما يعزز فرضية محاولة اغتياله باستخدام السم”.

وبحسب الصحيفة، نشر حساب يحمل اسم “General SVR”، ويفترض أنه يُدار من قبل جاسوس سابق في روسيا، حيث قال، إن “الأسد” طلب مساعدة طبية عاجلة، ثم دخل على الفور في نوبة “سعال عنيف واختناق”.



وقال: “هناك أسباب كافية للاعتقاد بأن ما جرى معه هو محاولة اغتيال”. مشيرا إلى أن “الأسد” عولج في شقته، واستقرت حالته يوم الإثنين”.

هذا “ولم يصدر أي تعليق رسمي من السلطات الروسية حول الحادثة”.

يذكر أنه “وبعد سقوطه في 8 ديسمبر، توجّه الأسد إلى روسيا مع عائلته، حيث يعيش في موسكو منذ ذلك التاريخ”.