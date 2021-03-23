صحيفة جزائرية تطرح مشروع قطار يربط الجزائر وتونس وليبيا

طرحت إحدى الصحف الجزائرية، مشروع قطار سريع، يربط دول الجزائر وتونس وليبيا.

وبحسب الفكرة، فإن مشروع قطار سريع تصل سرعته إلى 300كلم/س، ينطلق من مدينة وهران ليتوقف في الجزائر العاصمة، ثم عنابة، ويدخل التراب التونسي ويتوقف بمحطة القطار الدولية خارج العاصمة، وينطلق بعد دقائق نحو الجنوب ليتوقف في مدينة الجم التاريخية ثم مدنين قبل أن يدخل ليبيا ويتوقف في طرابلس، قبل مواصلة الرحلة نحو بنغازي.

وستكون في فترات الذروة قطار كل ساعتين أو كل ساعة من الجهتين.

ووفق ما أفاد المجلس الأعلى لرجال الأعمال التونسيين والليبيين، سيرفع هذا المشروع من عدد السياح في تونس، كما سيسهل على أبناء هذه الدول التنقل والتبادل التجاري، وسيعزز الترابط التاريخي بين هذه الدول.