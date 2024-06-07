صحيفة حريت: أنقرة قد تلجأ إلى عمل عسكري في سوريا!

كشفت صحيفة “حريت” التركية، أن “أنقرة قد تلجأ إلى عمل عسكري في سوريا خلال الصيف، وذلك بسبب أنشطة حزب العمال الكردستاني المحظور في البلاد”.

ونقلت الصحيفة عن مصادر خاصة، أن “سوريا ينتظرها صيف حار هذا العام، ففي حال فشلت تركيا بالتنسيق مع اللاعبين الإقليميين، في تأجيل الانتخابات في أغسطس، فقد تكون مسألة العمل العسكري على جدول الأعمال”.

وكانت صحيفة “جيرسيكجونديم”، نقلت عن مصادر في وزارة الدفاع التركي، أن “تركيا تراقب عن كثب الأنشطة الأمريكية في سوريا المرتبطة بحزب العمال الكردستاني، المعترف به على أنه إرهابي في البلاد”.

يذكر أنه في عام 2011، منذ اندلاع أحداث سوريا، تدهورت علاقات أنقرة مع دمشق التي كانت قبل هذا الصراع وثيقة للغاية، لكن في الآونة الأخيرة تم الحديث عن مفاوضات لإعادة العلاقات بين البلدين، وفي ديسمبر من العام الماضي، استضافت روسيا أول محادثات منذ 11 عامًا بين تركيا وسوريا على مستوى وزيري الدفاع”.