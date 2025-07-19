صحيفة ذا صن: عرض سعودي بقيمة 350 مليون يورو لـ«فينيسيوس جونيور»

كشفت تقارير صحفية عالمية عن اقتراب النجم البرازيلي فينيسيوس جونيور، جناح نادي ريال مدريد الإسباني، من الانضمام إلى صفوف نادي الأهلي السعودي خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية، في صفقة وُصفت بأنها قد تكون الأغلى في تاريخ كرة القدم.

ووفقًا للصحفي البريطاني بن جاكوبس، فإن نادي الأهلي دخل في مفاوضات جادة مع إدارة ريال مدريد، بهدف التعاقد مع اللاعب البالغ من العمر 25 عامًا، وسط مؤشرات إيجابية حول تقدم المحادثات بين الطرفين.

وأوضح جاكوبس أن الأهلي قدم عرضًا ضخمًا يمتد لخمس سنوات، تقدر قيمته الإجمالية بنحو مليار دولار أمريكي، في محاولة لإقناع فينيسيوس بخوض تجربة احترافية جديدة في دوري “روشن” السعودي للمحترفين.

في الوقت ذاته، ذكرت صحيفة “ذا صن” البريطانية أن النادي السعودي يستعد لتقديم عرض رسمي لإدارة ريال مدريد تبلغ قيمته 350 مليون يورو، لإقناعها بالتخلي عن أحد أبرز نجوم الفريق الملكي.

وفي حال إتمام الصفقة، فإنها ستحطم الرقم القياسي لأغلى صفقة انتقال في تاريخ كرة القدم، والمسجل باسم البرازيلي نيمار دا سيلفا، الذي انتقل إلى باريس سان جيرمان قادمًا من برشلونة في عام 2017 مقابل 222 مليون يورو.

يُذكر أن فينيسيوس قدم موسمًا مميزًا مع ريال مدريد في 2024، حيث سجل 22 هدفًا وصنع 19 تمريرة حاسمة خلال 58 مباراة في مختلف المسابقات، إلا أن الفريق فشل في التتويج بلقب الدوري الإسباني، الذي ذهب لغريمه التقليدي برشلونة.

وتبقى الأيام المقبلة حاسمة لتحديد مستقبل اللاعب، في ظل اهتمام سعودي متزايد، وتمسك محتمل من إدارة ريال مدريد بخدمات أحد أعمدة الفريق الأساسية.

🚨 BREAKING: Saudi Arabia are ready to make a €350m bid to Real Madrid for Vinícius Junior this summer. The player wants to stay, but talks have been going on with Saudi for a year and door is not shut.



— @JacobsBen pic.twitter.com/8mS7NcWwSL — Madrid Universal (@MadridUniversal) July 17, 2025

تقارير: فينيسيوس جونيور يقترب من الدوري السعوديhttps://t.co/quEdsv3Zzz — صحيفة عاجل (@ajlnews) July 18, 2025