صحيفة روسية: طائرتا «إيل» الأوكرانية احترقتا في الصحراء الليبية

نشرت صحيفة “كوميرسانت” مقالاً للكاتب الصحفي “كيريل كريفوشييف”، حول ما حدث لطائرتي النقل الأوكرانيتين في قاعدة الجفرة الجوية التي تسيطر عليها قوات حفتر، ومن أين حملتا السلاح، تحت عنوان ” طائرتا “إيل” الأوكرانية احترقتا في الصحراء الليبية.

وقال الكاتب في مقاله:

خلال غارة جوية على قاعدة الجفرة الجوية الليبية، دُمَّرت طائرتا نقل أوكرانيتان من طراز IL-76TD وقُتِل أحد الطيارين. هناك اعتقاد بأن طائرة شركة الشحن الأوكرانية Europe Air سلمت أسلحة لقوات حفتر من الإمارات العربية المتحدة. في كييف، لم يعلقوا، رسميا، على الحادث، ولكن دائرة الطيران العامة الأوكرانية سحبت، في الـ26 من يوليو، يوم تدمير الطائرتين، الترخيص من هذا الناقل.

وتابع:

حقيقة أن طائرتي شحن أوكرانيين IL-76TD قد تم تدميرهما في ليبيا، أكدها موقعStrana.ua ، مساء الـ28 من يوليو، وقام بتسمية أحد الطيارين. ووفقا للموقع، فإن الطيار القتيل هو “فلاديمير بوخالسكي” من ميليتوبول، وسبق أن خدم في لواء النقل 25، قبل أن يتقاعد. وفي العام 2011، أجرى مقابلة مع الطبعة الأوكرانية من الأوبزرفر، بوصفه قائدا لطاقم الطائرة العسكرية Il-76، التي أخلت المواطنين الأوكرانيين من طرابلس

ونقلت الصحيفة عن رئيس مركز الدراسات الإسلامية بمعهد التنمية المبتكرة، خبير المجلس الروسي للشؤون الدولية، كيريل سيمينوف، قوله، إن الطائرات الأوكرانية ربما تكون قد استأجرتها سلطات الإمارات لإمداد قوات حفتر.

وأضاف يقول:

هذه ليست المرة الأولى التي تستخدم فيها الإمارات العربية المتحدة بلدان ما بعد الاتحاد السوفيتي لتزويد قوات حفتر (بالسلاح).

ولعل صمت كييف بشأن هذه المسألة- وفقا لسيمينوف- سببه التخوف من أن تضر مشاركة الطيارين الأوكرانيين في تزويد قوات حفتر بالعلاقات مع تركيا، وقال:

تعمل أنقرة بنشاط إلى جانب طرابلس، والأخبار عن أن أوكرانيا تدعم الجانب الآخر من الصراع يمكن أن تتسبب باستياء شديد.

يُشار أن المركز الإعلامي لعملية بركان الغضب، أعلن الجمعة الماضية، استهداف سلاح الجو بالجيش الليبي التابع لحكومة الوفاق قاعدة الجفرة الجوية الواقعة وسط البلاد والتي تعد نقطة رئيسية لدعم قوات حفتر في هجومها على العاصمة.

وقالت غرفة العمليات المشتركة بالمنطقة الغربية، في بيان الجمعة، إنها دمرت حظيرة للطائرات المُسيَّرة وطائرة شحن يوشن 76 التي تُستعمل في نقل الذخائر، إضافة لمنظومات الدفاع الجوي في قاعدة الجفرة التي تستخدمها قوات حفتر لتحشيد ودعم القوات التي تهاجم العاصمة.

كما تمكن سلاح الجو من تدمير مخزن للذخيرة “دشم” وعدد من الآليات العسكرية.

وفي سياقٍ ذي صلة، نقلت وكالة سبوتنيك عن موقع avia.pro المتخصص بالطيران قوله، إن طائرتان أوكرانيتان من نوع “إيل 76” تم تدميرهما خلال عملية قصف مطار الجفرة الذي يقع تحت سيطرة قوات حفتر.

وبحسب الموقع، فإن الطائرات الأوكرانية تابعة لشركة “ألفا إير” الأوكرانية للشحن الجوي ومقرها في العاصمة كييف، وتمتلك شركة الشحن الجوية 5 طائرات من هذا الطراز والتي تم إنتاجها بين عامي 1990 و1992.