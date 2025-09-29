صحيفة عبرية تصف إيران بـ«الحيوان الجريح».. هل تستعد للرد على إسرائيل؟

تخيّم على الأوساط الإسرائيلية مخاوف من أن تقدم إيران على شن هجوم مفاجئ على إسرائيل، وسط الضغوط الاقتصادية المتزايدة التي تعيشها بعد فرض “آلية الزناد” عليها.

وفي تقرير نشرته صحيفة “إسرائيل هيوم”، عبرت أوساط إسرائيلية عن قلقها من أن تعمد الجمهورية الإسلامية الإيرانية إلى خطأ في التقدير أو حتى محاولة الانتقام من إسرائيل، وهو ما قد يؤدي إلى تصعيد عسكري.

الصحيفة أشارت إلى أن إيران، في ظل الأزمة الاقتصادية التي تعيشها، قد تتحول إلى “حيوان جريح” في سعيها لمواجهة الضغوط الداخلية والدولية المتزايدة.

وتستعد إسرائيل لمرحلة من التوترات قد تمتد لشهرين، في ظل العقوبات الاقتصادية الجديدة التي فرضت عليها بعد تفعيل “آلية الزناد”، والتي تهدف إلى استعادة العقوبات الدولية بشكل فوري على إيران.

هذه العقوبات تشمل حظرًا صارمًا على استيراد وتصدير المواد الدفاعية، وتستهدف أيضًا الدول التي تتعامل مع إيران، ما يزيد من تفاقم الوضع الاقتصادي في طهران.

وبحسب الصحيفة، فإن قادة إيران يشعرون بقلق بالغ إزاء هذه الضغوط، خاصة في ظل المعاناة المستمرة من التضخم الاقتصادي.

وتشير الصحيفة إلى أن هناك خشية من أن تصعد إيران الموقف العسكري في محاولة لاستعادة هيبتها أو لتوجيه ضربة استباقية، بناءً على قناعة مفادها أن الطرف الذي يباغت خصمه هو الذي يكتسب الأفضلية في الصراع.

وذكرت الصحيفة أيضًا أن إيران قد تكون بصدد التحضير لرد انتقامي بعد الهجمات التي تعرضت لها خلال الحرب الأخيرة مع إسرائيل، مما يزيد من احتمالية تصعيد الموقف في الفترة القادمة.