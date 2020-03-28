صحيفة عبرية: «ميركل» رفضت تزويد دولة الاحتلال بأجهزة تنفس صناعي لمواجهة كورونا

ارتفع إجمالي المصابين في الأراضي المحتلة إلى 3460 بينهم 50 في حالة حرجة. [أرشيفية/رويترز]

أفادت صحيفة “يديعوت أحرونوت” العبرية، بأن المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل، رفضت طلب رئيس وزراء دولة الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، تزويد تل أبيب بأجهزة تنفس صناعي لمواجهة كورونا.

ونقلت قناة “روسيا اليوم” عن الصحيفة قولها، إن هذا الطلب جاء مؤخرا خلال اتصال هاتفي بين ميركل ونتنياهو، من دون أن تحدد تاريخ المحادثة.

وكان مكتب نتنياهو نشر الثلاثاء الماضي بيانا أوضح فيه أن الأخير أجرى مكالمة هاتفية مع المستشارة الألمانية، حيث بحثا سُبل التعاون في مواجهة أزمة تفشي الفيروس.

وبحسب الصحيفة، فإن ميركل رفضت طلب رئيس الوزراء الإسرائيلي، مؤكدة له أن ألمانيا تعاني هي الأخرى نقصا في أجهزة التنفس، لاسيما وأنها “أعارت” فرنسا مؤخرا المئات منها.

وقال مكتب نتنياهو للصحيفة: “لا نتطرق لتفاصيل المكالمات بين الزعماء”.

ونقلت الصحيفة عن مسؤول إسرائيلي لم تسمه قوله، إنه “ليست هناك إمكانية على ما يبدو لإحضار أي شيء من أوروبا، حيث يجد الأوروبيون صعوبة في مساعدة أنفسهم”.

ويتزايد الطلب العالمي على أجهزة التنفس الصناعي في ظل تفشي وباء كورونا الذي يهاجم الرئتين، حيث قفز سعر الجهاز الواحد 10 أضعاف، وتقدمت إسرائيل بطلبات عديدة للحصول على أجهزة التنفس من دول مختلفة، وهو ما لم يحدث حتى الآن، بحسب “يديعوت أحرونوت”.

يأتي ذلك في حين، أعلنت الصحة الإسرائيلية، صباح السبت، تسجيل 425 إصابة جديدة بكورونا ليرتفع إجمالي المصابين إلى 3460 بينهم 50 في حالة حرجة.

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