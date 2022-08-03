صحيفة فرنسية: روسيا متهمة بإشعال الإنقسام في ليبيا عملاق الطاقة في إفريقيا

سلط تقرير لصحيفة لوريان لو جور، الضوء على إمكانية استفادة أوروبا من إمكانات ليبيا في مجال الطاقة في الوقت الذي تبحث فيه أوروبا عن بدائل تغنيها عن النفط والغاز الروسيين.

وترى الصحيفة الفرنسية أنّ حقول النفط والغاز والمصافي والمواني الليبية، يمكن أن تغير قواعد اللعبة في إطار الصراع الأوروبي – الروسي القائم.

وأوضحت الصحيفة الفرنسية أنّ الطاقة الليبية تتميز بجودتها وإنتاجها الرخيص وغير المستغل إلى حد كبير، كما أشار إلى إمكانية استفادة البلد من قربها من الأسواق الأوروبية.

وأضافت الصحيفة الفرنسية أنّ احتياطات النفط والغاز تقدر بـ48 مليار برميل و53 تريليون قدم مكعبة على التوالي، ما يجعل ليبيا أكبر خزان في أفريقيا وثالث أكبر منتج في القارة، بعد النيجر والجزائر

ووصفت لوريان لو جور ليبيا بأنّها عملاق في مجال الطاقة، وبأنّها تملك أيضًا إمكانات غير مستكشفة، إلا أن مشاكل عدم الاستقرار والانقسام تجعل ليبيا موردًا غير موثوق فيه بشكل كبير منذ العام 2014، متهمة موسكو بإشعال الانقسام الليبي.