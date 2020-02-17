صحيفة «فيلت».. النمسا تقترح إرسال حرس حدود أوروبيين إلى ليبيا

عين ليبيا | آخر تحديث: 17 فبراير 2020 - 15:22
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في الوقت نفسه رفض أن تتولى النمسا مهام رقابية في البحر المتوسط [انترنت]

اقترح وزير الخارجية النمساوي ألكسندر شالنبرج الاستعانة بحرس حدود أوروبيين للمساعدة في تطبيق حظر توريد أسلحة إلى ليبيا.

وفي تصريحات لصحيفة “فيلت” الألمانية الصادرة الاثنين، أكد الوزير في الوقت نفسه رفضه أن تتولى النمسا مهام رقابية في البحر المتوسط، وقال: “ندعم مقترح الدائرة الأوروبية للشؤون الخارجية بتوسيع الرقابة الجوية”.

وذكر شالنبرج أن هذا يمكن أن يكون فقط خطوة أولى، وقال: “مع مراعاة موافقة الليبيين، يمكن أن يدعم حرس حدود من الاتحاد الأوروبي في تطبيق حظر توريد أسلحة في ليبيا. النمسا ستكون مستعدة للمشاركة في ذلك”.

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وعارض شالنبرج مجددا خطط لمراقبة حظر توريد الأسلحة إلى ليبيا عبر سفن تابعة للاتحاد الأوروبي في البحر المتوسط، وقال: “الواقع يقول إن واردات الأسلحة لليبيا تأتي على نحو أساسي عبر الطرق الجوية والبرية”.

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