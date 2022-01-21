صحيفة لا ليبر: بروكسل تصدر مذكرة توقيف دولية بحق رئيس مؤسسة الاستثمار علي محمود

كشفت صحيفة لا ليبر البلجيكية أنّ قاضي التحقيق في بروكسل ميشيل كليز أصدر مذكرة توقيف دولية بحق رئيس المؤسسة الليبية للاستثمار علي محمود.

وبيّن مكتب المدعي العام البلجيكي صحيفة لا ليبر أنّ قرار القاضي جاء كجزء من التحقيق في اختفاء أموال ليبية من بنك يوروكلير، حيث تم رفع شكوى مدنية عام 2015 من قبل المحامي بيير ليجرو ضد الدولة الليبية بتهمة غسل الأموال.

وتابعت صحيفة لا ليبر البلجيكية أنّه أثناء التحقيق، باشر قاضي التحقيق نهاية عام 2017 بمصادرة 15 مليار يورو من الأموال الليبية المجمدة في بنك يوروكلير، بسبب العقوبات الدولية ضد نظام القذافي، مشيرة إلى أنّ الأمم المتحدة كانت قد أمرت بتجميد هذه الأموال ولكن رغم ذلك اختفى ما يقرب من ملياري دولار من حسابات البنك.

وقالت لا ليبر إنّ قاضي التحقيق ميشيل كليز أجرى مقابلات مع مسؤولين كبار وأرسل قائمة طويلة من الأسئلة إلى علي محمود الذي لم يرد عليها بعد، فيما قرر إصدار مذكرة توقيف دولية بحقه.