صحيفة مغربية: أمريكا تخطط لنشر طائراتها في الصحراء لمنع حرب محتملة‎

امريكا تنشر طائرات في الصحراء المغربية

أفادت صحيفة أسبوعية مغربية، بأن الولايات المتحدة الأمريكية عبرت عن رغبتها في نشر طائراتها في قاعدتين بالمغرب لمنع حدوث حرب محتملة في الصحراء مع الجزائر.

وقالت صحيفة ”الأسبوع الصحفي“ في عددها الأخير، إن الجارة الشرقية للمغرب استبقت هذه الخطوة وأعلنت محاصرة أي احتمال لوجود عناصر إرهابية في مخيمات تندوف وهو ما يمنع توجه جبهة ”البوليساريو“ إلى حرب.

وحسب الصحيفة، فإن الضغط الأمريكي بنشر طائرات في المغرب ومحاصرة الجيش الجزائري لطموحات ”البوليساريو“ يسير في اتجاه واحد.

وأكدت الصحيفة نقلا عن مصدر دبلوماسي أن هذا الانتشار الذي ترغب فيه أمريكا سيكون عبر طائرات متعددة التخصصات، ويباشر هذا النوع من السلاح مهمات ضمن مكافحة الإرهاب في شرق وغرب أفريقيا، عبر قوات خاصة.

وشددت الصحيفة على أن هذا التكتيك الجديد حمله وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو في زيارته الأخيرة إلى المغرب، قبل أيام، حيث أعلن عن رغبته في تمرير هذا المخطط عبر تسليح الجيش المغربي بقدرات جوية عالية المستوى.

ونددت السلطات المغربية في أكثر من مناسبة، بارتباط نشاط جبهة ”البوليساريو“ المطالبة باستقلال الصحراء الغربية، بالجريمة المنظمة وكذا بالتنظيمات الإرهابية.

وتساند الجزائر بشكل كبير جبهة ”البوليساريو“ التي تطالب باستفتاء لتقرير المصير في منطقة الصحراء المتنازع عليها، في وقت يؤكد فيه المغرب أن هذا الإقليم جزء أساس من ترابه، وعوض الاستفتاء تطرح المملكة المغربية مقترح الحكم الذاتي.