صدمة في أنفيلد.. ليفربول يتلقى هزيمة مؤلمة أمام نوتنغهام فورست!

تلقى ليفربول هزيمة ثقيلة على ملعبه “أنفيلد” بثلاثة أهداف دون رد أمام نوتنغهام فورست، اليوم السبت، ضمن منافسات الجولة الحادية عشرة من الدوري الإنجليزي الممتاز.

وسجل أهداف الضيوف كلٌ من موريلو في الدقيقة 33، ونيكولو سافونا بعد 46 ثانية فقط من انطلاق الشوط الثاني، قبل أن يضيف مورغان جيبس-وايت الهدف الثالث في الدقيقة 78، مؤكداً تفوق فورست في واحدة من أبرز مفاجآت الجولة.

وتعد هذه الهزيمة الثانية على التوالي لليفربول، ليتجمد رصيده عند 18 نقطة ويتراجع إلى المركز الحادي عشر في جدول ترتيب الدوري. في المقابل، رفع نوتنغهام فورست رصيده إلى 12 نقطة صاعداً إلى المركز السادس عشر.

تأتي هذه الخسارة في وقت يواجه فيه ليفربول ضغوطاً متزايدة بعد تراجع الأداء في الأسابيع الأخيرة، وسط انتقادات لخيارات المدرب وتذبذب مستوى الفريق دفاعياً. ويزيد سقوط الفريق على أرضه من حدة الأزمة، خصوصاً وأن “أنفيلد” لطالما كان أحد أقوى الملاعب حصانة في الدوري. أما نوتنغهام فورست، فيُعد الفوز نقطة تحوّل مهمة في مساعيه للابتعاد عن مراكز الهبوط واستعادة الثقة بعد بداية موسم متذبذبة.