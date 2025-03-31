صدمة في الشارع المصري.. مسؤول «يلفظ أنفاسه الأخيرة» خلال صلاة العيد

في حادث أثار الصدمة في الشارع المصري، توفي مسؤول خلال أدائه “صلاة عيد الفطر”، بمدينة المنصورة، بعد توقف قلبه!

ووفق وسائل إعلام مصرية، “توفي اللواء محمد صلاح أبو كريشة، سكرتير عام محافظة الدقهلية، إثر تعرضه لأزمة قلبية خلال أدائه صلاة عيد الفطر بمسجد النصر في مدينة المنصورة، حيث فوجئ المصلون بسقوط السكرتير العام أثناء أداء الصلاة”.

وأكد التقرير الطبي أن “وفاة “أبو كريشة” نتجت عن هبوط حاد في الدورة الدموية والتنفسية، وتوقف عضلة القلب، بسبب أزمة قلبية مفاجئة”.

ووفق المعلومات، “قرر اللواء طارق مرزوق، محافظ الدقهلية، إلغاء جميع الزيارات والفعاليات التي كانت مقررة عقب صلاة العيد، ومن المقرر تشييع جثمانه اليوم من مدينة المنصورة ودفنه في مسقط رأسه في محافظة المنيا”.

وكان السكرتير العام الراحل، “شارك اللواء طارق مرزوق محافظ الدقهلية، أمس الأحد، بديوان عام المحافظة، جموع المهنئين بعيد الفطر المبارك، من رؤساء الأجهزة التنفيذية ووكلاء الوزارات، ورؤساء قطاعات الخدمات والمرافق، ورؤساء المراكز والمدن والأحياء، وأعضاء مجلسي النواب والشيوخ بالمحافظة”.

آخر ظهور للواء محمد صلاح أبو كريشة السكرتير العام لمحافظة الدقهلية قبل ثوان من وفاته أثناء صلاة عيد الفطر

متابعة: مي الكناني pic.twitter.com/v6tkURn6Vy — المصري اليوم (@AlMasryAlYoum) March 31, 2025