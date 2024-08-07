صدمة في العالم.. جنود إسرائيليون يعتدون على أسير فلسطيني (فيديو)

في مشاهد أثارت غضبا وتفاعلا واسعا، تداولت وسائل إعلام إسرائيلية، مقطع فيديو مسربا يوثق واقعة اعتداء جنود إسرائيليين على أسير فلسطيني من غزة، في سجن “سيدي تيمان” في صحراء النقب الذي يعرف باسم “غوانتانامو إسرائيل”.

وحسب الفيديو الذي نشرته القناة 12 الإسرائيلية، “فإن اللقطات تظهر جنودا إسرائيليين وهم يعتدون على أسير فلسطيني، وعلى أثر ذلك تم نقله إلى المستشفى مصابا بجروح، وكسر في الضلوع وتمزق في الأمعاء”.

وقالت القناة، في تقرير لها، إن “التقدير الطبي كشف أن الإصابات الناجمة عن اختراق جسمه بأداة ما”، مؤكدة أن “المعتقل الذي يظهر في التوثيق لم يشارك في هجمات 7 أكتوبر ولم يكن من قوات النخبة”.

وأفادت بأنه “لم يتم القبض عليه في بداية الحرب بل في شهر مارس،وخلافا لما يُزعم، فهو لم يكن نائبا في البرلمان عن حركة حماس وكان يعمل في جباليا، بل كان يعيش في مخيم جباليا للاجئين وكان ضابطا في شرطة حماس، وكان يعمل في قسم مكافحة المخدرات”.

وأثار الفيديو تفاعلا وغضبا واسعا على مواقع التواصل الاجتماعي، حيث دعا الكثيرون لوضع حد لانتهاكات إسرائيل بحقّ الشعب الفلسطيني.

هذا ولا تزال العمليات العسكرية الإسرائيلية في قطاع غزة مستمرة، منذ السابع من أكتوبر 2023، وأسفر الهجوم الإسرائيلي عن سقوط أكثر من 39 ألف قتيل وأكثر من 90 ألف جريح.