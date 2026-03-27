صدمة في حديقة «أبو سليم».. هل حياة الحيوانات في خطر؟

طالبت منظمة الرفق بالحيوان حكومة الوحدة الوطنية وبلدية أبو سليم بإغلاق حديقة الحيوانات فورًا بعد سلسلة أحداث مؤلمة تهدد حياة الحيوانات.

وقالت المنظمة: بقيت الحديقة محمية لمدة 15 سنة بعيدًا عن الأيدي المؤذية، إلا أن الإهمال والسلوك العنيف لبعض الشباب أحدث فوضى رهيبة.

وأضافت: شهدت الحديقة تصرفات صادمة من بعض اليافعين الذين لم يعرفوا للرحمة طريقًا، حيث قاموا بقذف بقايا التبغ والسجائر المشتعلة على الحيوانات، وتصاعدت الأحداث إلى حد مأساوي عندما استُخدم مسدس (البطش) ضد أحد القرود مما أدى لفقدانه إحدى عينيه!

وتساءلت المنظمة: أين الأمن؟ وأين حراس الحديقة؟ بينما تُطرح حلول عنيفة مثل قتل الكلاب لإبعادها عن الأطفال!

وشددت شددت على ضرورة تشديد العقوبات ومنع دخول أي شخص دون سن الثلاثين إلى المحمية، حماية للحيوانات ولتربية صغارنا على الرحمة والمسؤولية.