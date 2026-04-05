صدمة في محطات الوقود الأمريكية.. الولايات تدفع «ثمن الحرب»

قفز متوسط سعر البنزين في الولايات المتحدة إلى 4.104 دولار للغالون (حوالي 3.8 لتر)، مسجلاً ثاني أعلى مستوى له في التاريخ، في ظل اضطرابات إمدادات الوقود نتيجة تصاعد التوترات في الشرق الأوسط وتأثر الشحن عبر مضيق هرمز، الطريق البحري الذي يمر عبره نحو 20٪ من النفط والغاز الطبيعي المسال على مستوى العالم.

وأفادت الجمعية الأمريكية للسيارات أن سعر البنزين ارتفع خلال الـ 24 ساعة الماضية بمقدار سنتين، بينما بلغ سعر الديزل 5.58 دولار للغالون، فيما سجلت ولاية كاليفورنيا أعلى متوسط سعر في البلاد، حيث وصل إلى 5.90 دولار، ما يضع الضغوط الاقتصادية مباشرة على المستهلكين في الساحل الغربي.

وحسب الإحصاءات الرسمية، تجاوزت أسعار البنزين مستوى 4 دولارات في نحو 20 ولاية أمريكية، وهو ما لم يحدث إلا مرة واحدة سابقًا في مايو 2022، قبل أن يسجل متوسط السعر أعلى مستوى له على الإطلاق في يونيو من نفس العام، حين تجاوز 5 دولارات للغالون.

ويُعد هذا السعر الحالي ثاني أعلى مستوى تاريخي منذ يوليو 2008، عندما ارتفع الغالون قليلاً فوق 4.10 دولار نتيجة ارتفاع أسعار النفط التي قاربت 150 دولارًا للبرميل.

ويأتي هذا الارتفاع في ظل تصاعد التوترات الإقليمية، حيث بدأت الولايات المتحدة وإسرائيل في 28 فبراير تنفيذ ضربات على أهداف داخل إيران، فيما ردت إيران بشن هجمات انتقامية على مواقع إسرائيلية ومنشآت أمريكية في المنطقة، ما أدى إلى توقف الشحن عمليًا عبر مضيق هرمز، وهو ما انعكس مباشرة على أسواق النفط والوقود العالمية.

ويقول خبراء الطاقة إن توقف حركة الشحن عبر هرمز يمثل تهديدًا خطيرًا لإمدادات الوقود العالمية، وهو ما يفسر ارتفاع الأسعار في الولايات المتحدة وعدد من دول العالم، كما يسلط الضوء على هشاشة أسواق النفط أمام أي صراع إقليمي أو اضطراب جيوسياسي.

ويضيف المحللون أن استمرار هذه الأزمة يمكن أن يفاقم الضغوط على المستهلكين الأمريكيين، لا سيما مع ارتفاع تكلفة المعيشة والأسعار في الولايات التي تجاوزت فيها أسعار البنزين 4 دولارات، ما يجعل مراقبة السوق وأسعار الوقود أولوية قصوى للهيئات الرسمية والمستهلكين على حد سواء.