صدمة في مونديال الأندية.. أتلتيكو مدريد يغادر مبكراً وسان جيرمان وبوتافوغو يتأهلان

تأهل فريق باريس سان جرمان الفرنسي، بطل أوروبا، وفريق بوتافوغو البرازيلي إلى الدور ثمن النهائي في بطولة كأس العالم للأندية المقامة في الولايات المتحدة، بينما خرج فريقا أتلتيكو مدريد الإسباني وسياتل ساوندرز الأمريكي من البطولة بعد انتهاء الجولة الثالثة في المجموعة الثانية.

ونجح سان جرمان في ضمان صدارة المجموعة برصيد 6 نقاط بعدما حقق فوزه الثاني في البطولة على حساب سياتل ساوندرز 2-0، الذي خسر جميع مبارياته، وبالرغم من فوز أتلتيكو مدريد على بوتافوغو 1-0 في مباراة مثيرة، إلا أن الفريق الإسباني لم يتمكن من التأهل بسبب فارق الأهداف، ليحجز بوتافوغو المركز الثاني ويتراجع “الروخيبلانكوس” إلى المركز الثالث.

وفي المباراة الأولى، دخل باريس سان جرمان مواجهة سياتل ساوندرز بدون نجمه عثمان ديمبيليه المصاب، وكان الفريق بحاجة إلى الفوز لضمان التأهل دون الانتظار لنتائج مباراة أتلتيكو وبوتافوغو.

وبدأ سان جرمان المباراة بتهديد مبكر على مرمى ساوندرز، ومن ثم افتتح التسجيل في الدقيقة 35 عن طريق خفيتشا كفاراتسخيليا، الذي حول كرة فيتينيا إلى الشباك، وفي الشوط الثاني، أضاف أشرف حكيمي الهدف الثاني ليحسم تأهل الفريق الفرنسي.

أما في المباراة الثانية بين أتلتيكو مدريد وبوتافوغو، فقد سجل الفرنسي أنطوان غريزمان هدف الفوز في الدقيقة 87، إلا أن هذا الهدف لم يكن كافياً لضمان تأهل أتلتيكو بسبب فارق الأهداف، رغم تقديمه أداءً قوياً طوال المباراة. من جانب بوتافوغو، كانت المباراة مليئة بالفرص والتهديدات على مرمى أتلتيكو، ولكن الحارس يان أوبلاك تصدى للعديد من الهجمات.

وبذلك، يواصل باريس سان جرمان وبوتافوغو طريقهما نحو ثمن النهائي، بينما يودع أتلتيكو مدريد وسياتل ساوندرز البطولة.

PSG take the lead! 🔓



Vitinha’s effort deflects in off Khvicha Kvaratskhelia; we think he meant it! 🫣💪



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Achraf Hakimi doubles PSG’s lead! 💥



A devastating counterattack punishes the Seattle Sounders!



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