صدمة لـ«نيوكاسل».. إيزاك قد يغيب عن ضربة بداية الدوري وسط غموض مستقبله

أثار مدرب نيوكاسل يونايتد، إيدي هاو، الشكوك حول مشاركة المهاجم السويدي ألكسندر إيزاك في مباراة الفريق الافتتاحية ضمن منافسات الدوري الإنجليزي الممتاز، والمقررة في 16 أغسطس أمام أستون فيلا، في ظل استمرار التكهنات بشأن مستقبله.

وفي مؤتمر صحفي عقده اليوم، قال هاو: “أريد أن يكون إيزاك متواجداً مع الفريق، أريده في مران الغد. نحن نرغب بشدة في استمراره، وأتمنى من أعماق قلبي أن يظل معنا”، لكنه استدرك قائلاً: “لا أرى أن هذا سيتغير قبل مواجهة أستون فيلا، بالنظر إلى الوضع الحالي”.

وأكد هاو أن المفاوضات مع إيزاك لا تزال جارية، بعد أن رفض النادي عرضاً ضخماً من ليفربول بلغت قيمته 110 ملايين جنيه إسترليني (147 مليون دولار).

ورداً على سؤال حول ما إذا كان النادي قادراً ببساطة على رفض بيع إيزاك، قال هاو: “لا أعتقد أن الأمر بهذه البساطة، وإلا لكنا قد فعلنا ذلك منذ وقت طويل. لا أظن أننا في موقع يسمح لنا برفض العرض دون تبعات”.

كما رفض المدرب الإنجليزي الخوض في مزيد من التفاصيل، مكتفياً بالقول: “أعتقد أنني قلت ما يكفي”.

وكانت تقارير إعلامية قد أشارت إلى أن اللاعب البالغ من العمر 25 عاماً لم يشارك في مباراة نيوكاسل الأخيرة أمام إسبانيول ضمن كأس سيلا، والتي انتهت بالتعادل (2-2)، كما أنه لن يشارك في لقاء الفريق أمام أتلتيكو مدريد اليوم السبت.

وتزايد الجدل مؤخراً بعد أن كشفت مصادر عن سفر إيزاك إلى إسبانيا دون إذن من إدارة النادي، ما قد يشير إلى تصاعد التوتر بين اللاعب والإدارة في ظل رغبته المحتملة في الرحيل.