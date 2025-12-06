صدورنتائج انتخابات شباب الزاوية واللجنة تفتح باب الطعون

أعلنت اللجنة المركزية لانتخابات المجالس المحلية للشباب نتائج انتخابات المجلس المحلي للشباب في بلدية الزاوية الشمال، وشرعت اللجنة في استقبال الطعون عقب إعلان النتائج ولمدة 48 ساعة.

ويُقدّم الطعن عبر أفرع وزارة الشباب والمكاتب التابعة لها في مختلف المناطق، كما تتيح اللجنة إمكانية تعبئة نموذج الاعتراضات الانتخابية وإرسال الطعون عبر البريد الإلكتروني المخصّص للجنة المركزية لانتخابات المجالس المحلية للشباب.

تشكل انتخابات المجالس المحلية للشباب إحدى المبادرات الهادفة إلى تعزيز مشاركة الفئات الشابة في العمل المحلي وتطوير قدراتهم في مجالات التخطيط المجتمعي وصنع القرار. وشهدت الدورات السابقة توسعًا في عدد البلديات المشاركة، إلى جانب تزايد الاهتمام بالعملية الانتخابية باعتبارها منصة لبناء كفاءات قيادية شابة. وتعمل وزارة الشباب على دعم هذه المجالس عبر أطر تنظيمية تضمن نزاهة الانتخابات وشفافية آليات الطعن.