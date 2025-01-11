صدور الحكم على «ترامب» في قضية شراء الصمت.. إطلاق سراح غير مشروط!

أصدر القاضي في القضية المعروفة باسم “شراء الصمت” ضد الرئيس المنتخب دونالد ترامب حكما “بإطلاق سراح غير مشروط للرئيس الأميركي المنتخب من دون عقوبة سجن أو غرامة”.

ومثل ترامب عبر خاصية الاتصال المرئي خلال جلسة النطق بالحكم عليه فيما يتعلق بإدانته في قضية دفع أموال لممثلة الأفلام الإباحية ستورمي دانيالز مقابل صمتها.

وذكر القاضي خوان ميرشان، الذي أشرف على محاكمة استمرت ستة أسابيع العام الماضي، أنه لا يعتزم إرسال ترامب إلى السجن أو تغريمه.

ولكن من خلال منحه إفراجا غير مشروط، فإن الإدانة ستدون في السجل الدائم لترامب. ودفع ترامب (78 عاما) ببراءته وتعهد بالطعن على حكم الإدانة.

وظهر ترامب مع محاميه على شاشات تلفزيونية في قاعة المحكمة وكان يظهر في الخلفية علمان للولايات المتحدة.

وحارب الرئيس المنتخب بكل ما أوتي من قوة لتجنب مشهد إجباره على المثول أمام قاض على مستوى الولاية قبل أيام قليلة من عودته إلى منصب الرئاسة.

ورفضت المحكمة العليا الأميركية، الخميس، طلبا تقدم به ترامب في اللحظة الأخيرة لتعطيل الحكم.

وبُعيد ذلك كتب ترامب على منصته الاجتماعية “تروث سوشل”، “أنا بريء من كل الاتهامات الباطلة التي اخترعها القاضي”، مضيفا أنه سيواصل استئناف هذه القضية. وهاجم ترامب القاضي خوان ميرشان واصفا إياه بأنه “مسيس جدا وفاسد”.

وفي مارس 2023، اتهم المدعي العام لمنطقة مانهاتن، ترامب بارتكاب 34 تهمة تتعلق بتزوير سجلات تجارية للتغطية على دفع محاميه السابق مايكل كوهين 130 ألف دولار لدانيالز لشراء صمتها قبل انتخابات عام 2016 بشأن ما قالت إنها علاقة جنسية عابرة مع ترامب الذي نفى ذلك.

وفاز ترامب في انتخابات الرئاسة في حينها على منافسته الديمقراطية هيلاري كلينتون.

وفي 30 مايو، أدانت هيئة محلفين في مانهاتن ترامب بجميع التهم الموجهة له. وقال ممثلو الادعاء إنه على الرغم من طبيعة الاتهامات المبتذلة، فإن القضية كانت محاولة لإفساد انتخابات عام 2016.