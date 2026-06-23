صدور حكم «الإعدام» لمدانين بجريمة قتل في مدينة سبها

أعلنت النيابة العامة صدور حكمٍ بالإعدام بحق أربعة متهمين أدينوا في قضية قتل المواطن إبراهيم فرج عبد الجواد، وذلك بموجب حكم أصدرته محكمة جنايات سبها في ختام نظرها للدعوى الجنائية المتعلقة بالواقعة التي تعود إلى عام 2024.

وأوضح مكتب النائب العام أن النيابة العامة أقامت الدعوى العمومية في مواجهة المتهمين (إ. م. ع. غ) و(م. ع. أ. ع) و(م. ج. م. ف) و(م. ع. أ. ع)، بعد اتهامهم بالتورط في واقعة القتل العمد للمجني عليه إبراهيم فرج عبد الجواد.

وبعد استكمال إجراءات المحاكمة والنظر في الأدلة والوقائع المعروضة أمامها، قضت محكمة جنايات سبها بإدانة المتهمين الأربعة في القضية، وأنزلت بهم عقوبة الإعدام.

وقضى الحكم بإعدام المتهمين الأول والرابع قصاصاً، باعتبارهما الفاعلين الرئيسيين في الجريمة، فيما عاقبت المحكمة المتهمين الثاني والثالث بالإعدام تعزيراً، بوصفهما شريكين بالمساعدة في ارتكاب الجريمة مع سبق الإصرار والترصد.

كما تضمن الحكم إجراءات إضافية تقضي بنشر منطوق الحكم في عدد من مناطق مدينة سبها، شملت منطقة وسط المدينة ومنطقة حجارة وحي المطار، وذلك في إطار تنفيذ مقتضيات الحكم القضائي.

وأمرت المحكمة كذلك بنشر الحكم مرتين متتاليتين على نفقة المحكوم عليهم في صحف “العدالة” و”الصباح” و”فسانيا”.

ويأتي هذا الحكم في إطار القضايا الجنائية التي تنظرها المحاكم الليبية المختصة في جرائم القتل العمد، ضمن الإجراءات القضائية الهادفة إلى تطبيق القانون ومحاسبة المتورطين في الجرائم الجنائية وفقاً للتشريعات النافذة.