صدور كتاب «كبسولة زمنية» عن اليمن في 2050

صُدِر عن دار “عناوين بوكس” بالعاصمة المصرية القاهرة، كتاب جديد بعنوان “كبسولة زمنية” للصحفي والكاتب علاء الدين الشلالي وعدد من الصحفيين والأدباء الشباب اليمنيين.

ويعد الكتاب جزءاً من مشاريع مراكز الإبداع اليمنية، وبتمويل من الاتحاد الأوروبي بالشراكة مع معهد جوته (المركز اللغوي والثقافي الرسمي لجمهورية ألمانيا الاتحادية).

ويتحدث الكتاب عن مستقبل ورؤية شباب اليمن للبلاد خلال عام 2050م، بهدف خلق حلم أو هدف يسعى إليه كل يمني محب لبلده.

ويضم الكتاب بين دفتيه 10 مقالات لـ10 كُتَّاب هم: (أرياف التميمي، هاجر سامعي، ميسون الارياني، علاء الدين الشلالي، عبده تاج، فاتن عبد اللطيف، دعاء سعيد، صلاح الواسعي، شيماء القرشي، إيناس العبسي).

وفي تقديمه للكتاب، يقول الروائي اليمني وجدي الأهدل، إن “الكتاب يحتوي على مقالات حول رؤية كيف سيكون شكل اليمن في عام 2050، ويهدف إلى تقديم رؤية شبابية واعدة وخلاقة كجزء من تطلعات الشباب اليمني وتصورهم للواقع الذي من المفترض أن يكون عليه اليمن في المستقبل”.