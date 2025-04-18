صراع التكنولوجيا يحتدم.. ميتا تحظر ميزات لـ«الذكاء الاصطناعي» داخل تطبيقاتها

في تصعيد جديد للتنافس بين عملاقي التكنولوجيا، قررت شركة “ميتا”، “تعطيل مزايا الذكاء الاصطناعي الجديدة من أبل، المعروفة باسم Apple Intelligence، داخل تطبيقاتها على أجهزة iOS، مثل واتساب، فيسبوك، إنستجرام، وثريدز”.

وبحسب القرار ، “فإن مستخدمي آيفون لن يتمكنوا من استخدام ميزات مثل أدوات الكتابة الذكية، وتوليد الرموز التعبيرية Genmoji، أو حتى مشاركة الملصقات المستندة إلى الذكاء الاصطناعي في القصص، رغم توفرها في تطبيقات أخرى على نفس الأجهزة”.

وراء الكواليس: منافسة أم خلاف؟

ورغم عدم وجود إعلان رسمي من “ميتا”، إلا أن محللين يرون أن “هذه الخطوة تهدف إلى الترويج لمنصة Meta AI الخاصة بها، ومنع المستخدمين من الاعتماد على أدوات أبل الذكية، لا سيما وأن “ميتا” توفر بالفعل ميزات مشابهة داخل تطبيقاتها”.

وكانت الشركتان دخلتا في “مفاوضات سابقة لدمج نموذج الذكاء الاصطناعي Llama من “ميتا” في نظام أبل، إلا أن الخلافات حول الخصوصية حالت دون ذلك، وتُعرف أبل بتشددها في حماية بيانات المستخدم، على عكس “ميتا” التي تعتمد على الإعلانات كمصدر دخل رئيسي”.

تاريخ طويل من التوتر

بحسب الخبراء، “العلاقة بين أبل و”ميتا” ليست على ما يرام منذ سنوات، وتحديدًا منذ فرض أبل لسياسة الخصوصية App Tracking Transparency عام 2021، التي كبّدت “ميتا” خسائر ضخمة في سوق الإعلانات، واليوم، تشتد المنافسة بين الشركتين في ميادين عدة، أبرزها الذكاء الاصطناعي والنظارات الذكية، حيث تسعى كل جهة إلى فرض نفوذها التقني، ولو على حساب تكامل المستخدم”.