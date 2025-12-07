صراع حسم الصدارة.. السعودية تواجه المغرب في كأس العرب

تتجه الأنظار يوم الاثنين إلى ملعب “لوسيل” في العاصمة القطرية الدوحة، حيث سيواجه المنتخب السعودي نظيره المغربي في مباراة حاسمة ضمن الجولة الثالثة من دور المجموعات في كأس العرب.

المنتخب السعودي، الذي ضمن تأهله إلى ربع النهائي بعد فوزه على عُمان 2-1 وجزر القمر 3-1، يسعى إلى تحقيق الفوز الثالث على التوالي لضمان صدارة المجموعة الثانية. وفي المقابل، يدخل المنتخب المغربي المباراة وهو في حاجة إلى التعادل على الأقل لانتزاع بطاقة التأهل، بعد أن خرج بتعادل سلبي في مباراته السابقة أمام عمان.

وفي تصريحات أدلى بها المدرب المساعد للمنتخب السعودي، فرانسوا رودريغيز، قبل اللقاء، أكد أن الفريق في حالة استعداد كامل، موضحًا أن اللاعبين لديهم دوافع قوية للظهور بأداء متميز. وقال: “المباراة مهمة جدًا للفريق الذي يريد مواصلة الانتصارات والتمسك بالصدارة، سنبذل قصارى جهدنا لتمثيل السعودية بشكل مشرف”.

من جانب آخر، أكد المدرب المغربي طارق السكتيوي أن فريقه جاهز تمامًا لتحقيق الفوز. وقال: “نحن نركز على النقاط الثلاث لضمان التأهل. نحن نعلم أهمية المباراة، وسنخوضها بعقلية الفوز، بغض النظر عن الظروف”.

مباراة السعودية والمغرب تأتي في وقت حاسم أيضًا للمنتخب العماني، الذي ما زال يتمسك بحظوظه في التأهل إلى ربع النهائي، حيث يعتمد على فوزه على جزر القمر وخسارة المغرب أمام السعودية.