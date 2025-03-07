صراع دموي يهز «الإكوادور» خلّف عشرات القتلى.. ما السبب؟

وقع اشتباك عنيف بين تجار مخدرات، “من عصابات متنافسة في ميناء غواياكيل جنوب غرب الإكوادور، ما أدى إلى مقتل 22 شخصا على الأقل”.

وكانت الشرطة المحلية، أعلنت في وقت سابق عن “مقتل 12 شخصا على الأقل “إن 22 شخصا لقوا حتفهم وأصيب 3 آخرون بطلقات نارية”.

وأوضح مصدر في الشرطة أن “الاشتباك نشب بين فصيلين متنافسين من جماعة لوس تيغيرونيس لتهريب المخدرات، إحدى أقوى الجماعات في البلاد”.

هذا “وتعد هذه الفصائل من بين نحو 20 منظمة مرتبطة بكارتلات دولية كانت تسبب الفوضى في الدولة التي كانت تتمتع بسلام في السابق، ويبلغ عدد سكانها نحو 18 مليون نسمة، وتصف حكومة “دانييل نوبوا” هذه المنظمات الإجرامية بأنها “إرهابية”، وهي في تطور مستمر، وبسبب موقعها بين كولومبيا وبيرو، أكبر دولتين منتجتين للكوكايين في العالم، وموانئها الاستراتيجية على المحيط الهادئ، أصبحت الإكوادور مسرحا لمواجهات عنيفة مرتبطة بتجارة المخدرات”.

#ATENCIÓN || NUEVA MASACRE EN GUAYAQUIL



Unas 12 personas fueron asesinadas a tiros en Socio Vivienda 2, #Guayaquil, la tarde de este jueves.



#️⃣ La Policía Nacional | Mall del Sol | La Gasca | Zapping pic.twitter.com/HrK3dWSOu5 — Radio Dinámica Ecu (@RadioDinamicaE) March 7, 2025

🚨Se reportó una nueva masacre en el sector de Socio Vivienda en el noroeste de Guayaquil.



Según el jefe policial del Distrito Nueva Prosperina hay 12 muertos en diferentes domicilios.



La Policía atribuye este ataque a la estructura delictiva Los Tiguerones pic.twitter.com/oix3kH44gr — Ricardo Alcivar M. (@ralcivarTA) March 6, 2025