صراع على «باغرام».. ترامب يهدد أفغانستان بعواقب «وخيمة»!

أكد مسؤول في حكومة طالبان، الأحد، أن التوصل إلى اتفاق بشأن قاعدة باغرام الجوية “مستحيل”، وذلك بعد تهديد الرئيس الأميركي دونالد ترامب بفرض عقوبات غير محددة على أفغانستان في حال لم تتم إعادة القاعدة إلى الولايات المتحدة.

وقال قائد الجيش الأفغاني فصيح الدين فطرت: “مؤخرا، قال البعض إنهم دخلوا في مفاوضات مع أفغانستان لاستعادة قاعدة باغرام الجوية… الاتفاق حتى على شبر من أراضي أفغانستان مستحيل. لسنا بحاجة إليه”.

وكان حذر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أفغانستان من عواقب وخيمة إذا لم تُعد السيطرة على قاعدة “باغرام” الجوية إلى الولايات المتحدة، في تصريح نشره عبر منصته “تروث سوشال”.

وكتب ترامب: “إذا لم تُعد أفغانستان قاعدة باغرام الجوية إلى من بنوها، الولايات المتحدة الأمريكية، فإن أمورًا سيئة ستحدث”.

وجاءت تصريحات ترامب بعد أن أكد، أنه يجري محادثات مع السلطات الأفغانية بشأن استعادة السيطرة على القاعدة، موضحًا في تصريحات للصحفيين في المكتب البيضاوي بالبيت الأبيض: “ما كان ينبغي لنا التخلي عنها أبدًا”.

من جهته، شدد وزير الخارجية الأفغاني أمير خان متقي في يوليو الماضي على رفض بلاده التام لأي وجود عسكري أجنبي على أراضيها، قائلا: “على الولايات المتحدة أن تدرك حقيقة أفغانستان، شعبها، ونظام الإمارة الإسلامية، الذي يرفض بشكل مطلق أي وجود عسكري أجنبي ولن يقيم أي علاقات عسكرية معها”.

وأضاف: “أفغانستان لن تسمح أبدا بأي وجود عسكري أجنبي على أراضيها”.

وأوضح متقي أن بلاده تسعى لبناء علاقات سياسية واقتصادية ودبلوماسية إيجابية مع المجتمع الدولي، لكنها ترفض بشدة أي تعاون أو تواصل عسكري، مؤكداً أنه لا توجد أي قوات أجنبية حالياً على الأراضي الأفغانية.

وتسيطر حركة طالبان على السلطة في أفغانستان منذ 15 أغسطس 2021، بعد انسحاب كامل لقوات الولايات المتحدة وحلف شمال الأطلسي من البلاد، لتشكيل حكومة مؤقتة خلفت الحكومة السابقة الموالية للرئيس أشرف غني.

وتُعد قاعدة “باغرام” إحدى أبرز المنشآت العسكرية التي أنشأتها القوات الأمريكية في أفغانستان، وبقيت رمزًا لوجودها هناك حتى الانسحاب الكامل في 2021، ما يجعل مطالب ترامب باستعادتها محط جدل دولي كبير.