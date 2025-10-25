صراع متصاعد على رئاسة البرلمان الليبي

كشفت مصادر برلمانية مطلعة لـ”ليبيان إكسبريس” عن تحركات وتكتلات داخل مجلس النواب الليبي تهدف إلى إزاحة المستشار عقيلة صالح من رئاسة المجلس، في إطار صراع متنامٍ على النفوذ داخل المؤسسة التشريعية.

ووفقًا للمعلومات التي حصلت عليها المنصة، تسعى هذه التحركات إلى تمكين النائب الثاني لرئيس المجلس، مصباح دومة، من تولي مهام الرئاسة، بدعم من مجموعة من النواب وعدد من اللوبيات السياسية المؤثرة داخل المجلس.

وأوضحت المصادر أن هذا الحراك يأتي على خلفية تصاعد الخلافات الداخلية حول أداء رئاسة المجلس وطريقة إدارتها للملفات السياسية الراهنة، ولا سيما المسار الدستوري والانتخابات المقبلة، التي ما زالت محل جدل بين مختلف الأطراف.

وأضافت المصادر أن بعض الكتل النيابية ترى أن بقاء عقيلة صالح على رأس المجلس أصبح عاملاً معرقلاً للتوافق السياسي، في حين يعتبر مؤيدوه أن محاولات الإطاحة به تستهدف إعادة تشكيل موازين القوى داخل البرلمان لصالح أطراف تسعى إلى تعزيز نفوذها قبيل أي تسوية سياسية محتملة.

ويأتي هذا التطور في ظل جمود سياسي متزايد على الساحة الليبية، وغياب مؤشرات واضحة على التوصل إلى اتفاق نهائي بشأن القوانين الانتخابية أو شكل السلطة التنفيذية المقبلة.