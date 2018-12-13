صرف الدفعة الأولى من تعويضات جبر الضرر لأهالي تاورغاء

شرعت اللجنة المالية المُكلفة بصرف تعويضات جبر الضرر بتاورغاء ، بإتمام إجراءات الحوافظ المالية والصكوك الفردية الدفعة الأولى “القسط الأول” لتودع بحسابات العائلات.

وأوضح المجلس المحلي تاورغاء عبر صفحته الرسمية أن هذا الإجراء يأتي تنفيذًا لبنود الاتفاق المُبرم بين مدينتي تاورغاء ومصراته والمُصدق عليه من قبل رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني، بشأن صرف مبلغ 12000 ألف دينار لكل عائلة لغرض التهيئة.

هذا وأهابت لجنة متابعة تنفيذ اتفاق تاورغاء – مصراته كافة الأهالي الذين لم يتقدموا بالمستندات الرسمية المطلوبة بهذا الشأن بسرعة تقديمها إلى اللجنة.