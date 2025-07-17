صرف مئات آلاف اليوروهات دون مستندات… تحقيقات تطال مسؤولاً سابقاً في البوسنة

حرّك مكتب النائب العام الدعوى العمومية ضد مسؤول سابق في لجنة رعاية شؤون الجرحى بجمهورية البوسنة والهرسك عن وقائع تعود إلى ما قبل عام 2015، على خلفية اتهامات بإساءة إدارة الأموال العامة المخصصة لتغطية تكاليف العلاج في المستشفيات.

وكشف نائب النيابة، ضمن التحقيقات الجارية، عن قيام المسؤول بصرف مبلغ قدره 355 ألفاً و291 يورو دون توفر مستندات تثبت هويات المرضى أو أي تفويض رسمي للمؤسسات العلاجية لتقديم الرعاية الطبية.

كما تبيّن امتناع المعني عن تسليم ما كان بعهدته عقب إعفائه من مهامه، في مخالفة واضحة للواجبات الوظيفية.

وبناء على ما توافر من قرائن، قررت النيابة العامة حبس المتهم احتياطياً على ذمة التحقيق، في إطار الإجراءات الرامية إلى صون المال العام ومساءلة المتورطين في مخالفات مالية وإدارية.