المالية تعلن صرف 52% من مرتبات شهر «نوفمبر»

أحالت إدارة الميزانية في وزارة المالية التابعة لحكومة الوحدة الوطنية في دولة ليبيا مرتبات شهر نوفمبر 2025 إلى إدارة العمليات المصرفية بمصرف ليبيا المركزي بنسبة إنجاز 52%، فيما لا تزال 7 طلبات تحت الإجراء ضمن منظومة حساب الخزانة الموحد.

ويأتي هذا الإجراء في إطار الجهود المستمرة لضمان صرف الرواتب لموظفي الدولة وفق الجداول الزمنية المحددة، وتهدف الحكومة من خلال هذه الخطوة إلى تعزيز الاستقرار المالي وتخفيف الضغط على المواطنين في ظل الظروف الاقتصادية الراهنة.

وتجدر الإشارة إلى أن منظومة حساب الخزانة الموحد تم تأسيسها لتوحيد العمليات المالية للدولة وتسهيل عملية متابعة الإنفاق العام، كما تساعد على تحقيق الشفافية في إدارة الموارد المالية، وتعتبر هذه الخطوة جزءًا من الإصلاحات المالية المستمرة التي تنفذها حكومة الوحدة الوطنية منذ تشكيلها.

واعتمدت ليبيا نظام الخزانة الموحد منذ سنوات بهدف توحيد الإيرادات والمصروفات المالية للدولة، بعد أن كانت الميزانيات موزعة على عدة جهات مما أدى إلى تحديات في متابعة الصرف وتحقيق الشفافية. كما تعكس نسبة الإنجاز الحالية 52% التحديات المستمرة في إدارة الموارد المالية وسط الضغوط الاقتصادية والسياسية المتشابكة.