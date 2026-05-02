صرمان.. إجراءات عاجلة بعد اشتباكات داخل المدينة

أصدرت مديرية أمن صرمان سلسلة بيانات متتالية، شملت تنبيهاً مرورياً مرتبطاً بالتقلبات الجوية، وإجراءات ميدانية عاجلة على خلفية اشتباكات شهدتها المدينة صباح السبت، إضافة إلى بيان تعزية بوفاة أحد المواطنين جراء تلك الأحداث.

في البيان الأول، دعت غرفة أزمة التقلبات الجوية بمديرية أمن صرمان السائقين على الطرقات العامة الرئيسية والفرعية والزراعية إلى ضرورة توخي الحيطة والحذر أثناء القيادة، مع الالتزام بتخفيف السرعة إلى أدنى مستوى ممكن، حفاظا على سلامتهم وسلامة مستخدمي الطريق، في ظل الظروف الجوية الراهنة.

وفي تطور لاحق، أعلنت المديرية أنها باشرت بالتنسيق مع مكوناتها الأمنية والجهات المساندة تنفيذ جملة من الإجراءات الميدانية العاجلة عقب اشتباكات شهدتها المدينة صباح اليوم، بهدف حماية المدنيين والحد من تداعيات الوضع الأمني.

وأوضحت أن وحدة البحث الجنائي، وقوة المهام الخاصة الغربية، والكتيبة 103، إلى جانب أعضاء من مكتب الهلال الأحمر صرمان، شاركوا في عمليات مشتركة شملت فتح ممرات آمنة لإجلاء العائلات العالقة داخل مناطق الاشتباكات، وتأمين خروجها إلى مناطق أكثر أمانا وفق ترتيبات ميدانية تراعي سلامة المواطنين.

كما أشارت المديرية إلى تمركز هذه الوحدات في عدد من النقاط الحيوية داخل نطاق الاشتباكات، بهدف فض النزاع واحتواء التوتر ومنع اتساع رقعة المواجهات، بما يساهم في إعادة الاستقرار وفرض الأمن داخل المدينة.

وأكدت مديرية أمن صرمان استمرار جهودها بالتعاون مع عميد البلدية وكافة الجهات ذات العلاقة، لضمان حماية الأرواح والممتلكات ودعم مساعي التهدئة واستعادة الحياة الطبيعية.

وفي بيان ثالث، أعلنت المديرية وفاة المواطن المعتصم الصادق الكوت، متأثرا بجراحه جراء الاشتباكات التي شهدتها المدينة صباح السبت الموافق 2 مايو 2026.

وقدمت المديرية تعازيها لأسرة الفقيد وذويه، معربة عن مواساتها لهم، وداعية الله أن يتغمده بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته، وأن يلهم أهله الصبر والسلوان.