صرمان.. الاتفاق على وقف إطلاق النار وإنهاء المظاهر المسلحة

أعرب المجلس البلدي صرمان بمشاركة الجهات الرسمية والأمنية والاجتماعية خلال اجتماع طارئ عن بالغ الأسف والحزن لما شهدته المدينة من اشتباكات مسلحة أسفرت عن سقوط قتيل.

وتقدم المجلس في بيان، بخالص التعازي لأسرة الفقيد وكافة أهالي صرمان مؤكدين أن هذا المصاب هو مصاب المدينة جمعاء وأن وحدة المجتمع فوق كل خلاف.

وأعلن المجلس الاتفاق الرسمي على الإيقاف الفوري والنهائي لإطلاق النار ورفض كافة المظاهر المسلحة والعمل على تثبيت التهدئة ومنع أي تصعيد مع التأكيد على التزام جميع الأطراف بعدم العودة لأي أعمال عسكرية ودعم الأجهزة الأمنية لتمكينها من حفظ الأمن وبسط النظام داخل المدينة وتفعيل لجان المصالحة والتواصل مع الأعيان لترسيخ السلم الأهلي وحصر الأضرار البشرية والمادية عبر لجنة مختصة لضمان حقوق المتضررين.

وفي ختام البيان، دعت بلدية صرمان كافة المواطنين إلى تغليب صوت الحكمة ونبذ الانقسام ودعم جهود التهدئة باعتبار أن أمن صرمان مسؤولية مشتركة بين الجميع.