صعود الذهب والنفط قبيل انتهاء مهلة «ترامب» لإيران

ارتفعت أسعار الذهب والنفط يوم الثلاثاء مع ترقب المستثمرين لانتهاء المهلة التي حددها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لإيران لإعادة فتح مضيق هرمز، الممر المائي الحيوي الذي يمر عبره نحو 20% من تدفقات النفط العالمية.

وسجلت العقود الفورية للذهب ارتفاعاً طفيفاً بنسبة 0.04% لتصل إلى 4652.35 دولار للأونصة بحلول الساعة 10:00 بتوقيت موسكو، بينما تراجعت العقود الأمريكية الآجلة لتسليم يونيو 0.18% إلى 4676.09 دولار.

وفيما يخص المعادن النفيسة الأخرى، هبطت الفضة في المعاملات الفورية 0.8% إلى 72.19 دولار للأونصة، وتراجع البلاتين 1% إلى 1959.82 دولار، في حين انخفض البلاديوم 0.6% إلى 1475.93 دولار.

وقال الخبراء إن الذهب يحتفظ بجاذبيته كملاذ آمن في أوقات التضخم، لكن ارتفاع أسعار الفائدة يقلل من قدرته على جلب العوائد للمستثمرين.

ويترقب السوق صدور محضر اجتماع السياسة النقدية للاحتياطي الفيدرالي لشهر مارس وبيانات التضخم الأمريكية المرتقبة، بما في ذلك مؤشر نفقات الاستهلاك الشخصي وأسعار المستهلكين.

النفط يواصل الصعود مع تشديد واشنطن لهجتها

شهدت أسواق النفط ارتفاعات قوية، حيث ارتفعت العقود الآجلة لخام برنت بنسبة 1.18% إلى 111.07 دولار للبرميل، فيما قفز خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 2.45% إلى 115.16 دولار للبرميل في وقت مبكر من صباح الثلاثاء.

ووفقًا لكبير محللي السوق في “كيه.سي.إم تريد” تيم واترر، فإن اقتراب المهلة النهائية للموعد الذي حدده ترامب أصبح عاملاً محورياً يؤثر على الأسواق، إلى جانب المخاوف المستمرة بشأن تدفق الإمدادات عبر مضيق هرمز والأضرار التي لحقت بمنشآت الطاقة.

وأعلنت أرامكو السعودية تحديد سعر البيع الرسمي للخام العربي الخفيف الموجه إلى آسيا لشهر مايو عند علاوة قياسية بلغت 19.50 دولار للبرميل فوق متوسط عمان/دبي، بينما اتفق تحالف “أوبك+” على زيادة محدودة للإنتاج بنحو 206 آلاف برميل يومياً لشهر مايو، إلا أن تأثيرها على السوق محدود في ظل استمرار إغلاق المضيق.

إجراءات وعقبات دولية

أوقف الحرس الثوري الإيراني يوم الاثنين ناقلتين للغاز الطبيعي المسال تابعتين لقطر، بينما أظهرت بيانات الشحن حركة محدودة للسفن عبر المضيق منذ الخميس الماضي.

ويتوقع أن يصوّت مجلس الأمن الدولي على قرار لحماية الملاحة التجارية في المضيق، إلا أن مقترح استخدام القوة خفف بعد معارضة الصين وحق النقض (الفيتو).

وبالإضافة إلى ذلك، أفادت روسيا بتعرض محطة تابعة لخط أنابيب بحر قزوين لهجوم بطائرات مسيرة أوكرانية، ما أثر على 1.5% من إمدادات النفط العالمية، وأدى إلى أضرار في البنية التحتية للتخزين والتحميل، مما زاد من الضغوط على الأسواق.

ويترقب المستثمرون أن يؤدي استمرار التوترات في مضيق هرمز إلى دعم أسعار النفط عند مستويات مرتفعة، مع مخاطر تفاقم التضخم عالمياً.

كما أن أي اتفاق محتمل لوقف إطلاق النار قد يخفف من هذه الضغوط ويخفض الأسعار، لكنه يبقى رهين استمرار المفاوضات بين إيران والولايات المتحدة.