صعود جديد لأسعار النفط والدولار بالعالم

مع تصاعد التوتر في الشرق الأوسط، عادت أسعار النفط والدولار، للصعود في تعاملات اليوم الاثنين.

وبحسب بيانات وكالة “بلومبرغ”، “ارتفعت العقود الآجلة للخام الأمريكي “غرب تكساس الوسيط” بنسبة 1.04% إلى 68.89 دولار للبرميل، فيما صعدت العقود الآجلة لخام “برنت” بنسبة 1.56% إلى 73.10 دولار للبرميل”.

وفي الأسبوع الماضي، انخفض “خام برنت” بنحو ثلاثة بالمئة، في حين تراجع “خام غرب تكساس الوسيط”، بنحو خمسة بالمئة.

في السياق، ارتفع الين، في التعاملات الآسيوية إلى أعلى مستوى في أسبوع عند 141.75 للدولار، واستقر اليورو عند 1.1167 دولار وجرى تداول الجنيه الإسترليني عند 1.3391 دولار، وارتفع الدولار الأسترالي 0.5 بالمئة إلى أعلى مستوى في 20 شهرا عند 0.6941 دولار، وارتفع الدولار النيوزيلندي 0.5 بالمئة إلى أعلى مستوى في 14 شهرا ونصف الشهر عند 0.6375 دولار.