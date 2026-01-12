تجاوز 4600 دولار للأونصة.. الذهب يسجل مستوى تاريخي

سجلت أسعار الذهب والفضة، اليوم الاثنين، ارتفاعات قياسيةً غير مسبوقةً، حيث تجاوز سعر الذهب حاجز 4600 دولار للأونصة للمرة الأولى تاريخيًا، بينما بلغت الفضة أعلى مستوى لها على الإطلاق، في ظل تصاعد التوترات الجيوسياسية، وتنامي التوقعات باتجاه تخفيف أسعار الفائدة في الولايات المتحدة.

وأظهرت بيانات الأسواق ارتفاع الذهب في المعاملات الفورية بنسبة 1.5% ليصل إلى 4478.79 دولارًا للأونصة بحلول الساعة 01:27 بتوقيت غرينتش، بعدما لامس مستوى قياسيًا عند 4600.33 دولارًا في وقت سابق من الجلسة.

وصعدت العقود الأمريكية الآجلة للذهب تسليم فبراير بنسبة 2% إلى 4591.10 دولارًا للأونصة، مدفوعةً بزيادة الطلب على الملاذات الآمنة، في ظل تقلبات الأسواق العالمية.

وفي سوق المعادن النفيسة الأخرى، ارتفعت أسعار الفضة في المعاملات الفورية بنسبة 4.4% لتصل إلى 83.50 دولارًا للأونصة، بعدما سجلت مستوى قياسيًا عند 83.96 دولارًا.

كما شهد البلاتين ارتفاعًا بنسبة 2.9% ليبلغ 2338.54 دولارًا للأونصة، بينما صعد البلاديوم بنسبة 4.2% إلى 1892.18 دولارًا للأونصة، في انعكاس مباشر لحالة القلق السائدة في الأسواق.

ويربط محللون هذا الصعود القوي بحالة عدم اليقين الاقتصادي والجيوسياسي، ولا سيما المخاوف المرتبطة بتطورات الأوضاع في إيران، وما تحمله من انعكاسات محتملة على أسواق الطاقة العالمية، إلى جانب تزايد رهانات المستثمرين على توجه الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي نحو خفض أسعار الفائدة لدعم النمو الاقتصادي، وهو ما عزز الإقبال على المعادن الثمينة بوصفها أدوات تحوط رئيسيةً.