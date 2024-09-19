صفقة «الممر الآمن».. إسرائيل تطرح مقترحاً جديداً في غزة

أعلنت هيئة البث الإسرائيلية، أن “إسرائيل ستقدم ما سمي “صفقة الممر الآمن”، وهي اقتراح لوقف إطلاق النار في غزة، للوسطاء يتضمن مصير رئيس مكتب حركة حماس السياسي يحيى السنوار”.

وقالت هيئة البث الإسرائيلية: إن “المقترح الإسرائيلي يقضي في المقابل بالموافقة على خروج “السنوار” وآخرين من غزة عبر ممر آمن، كما يتضمن المقترح إطلاق سراح آلاف الأسرى الفلسطينيين، ونزع سلاح القطاع، وتطبيق اتفاق سلام شامل مع إيجاد آلية سيطرة أخرى في غزة ونهاية الحرب”.

وعلق مسؤول إسرائيلي كبير للإذاعة: “في ضوء الصعوبات التي تواجهها المتعددة والوقت الذي يمر ويشكل خطرا على المختطفين نهدف لوضع “خط ثانوية” (الخطة ب) من عدة مراحل وتختصر المراحل وكلها، بصفقة أسرع يمكن أن تحدث إذا خرج “السنوار” وتنتهى الحرب”.

وأوضح أن “هذا المقترح سيسمح بتحقيق أهداف الحرب وسيسمح لقيادة “حماس” في غزة من المغادرة إلى مكان آمن”.

يذكر أن “السنوار” تولى قيادة “حماس” في أغسطس الماضي، عقب اغتيال رئيس المكتب السياسي للحركة آنذاك إسماعيل هنية، الذي تم اغتياله في إيران، في يوليو الماضي.

وتواصل إسرائيل حربها على قطاع غزة منذ الـ7 من أكتوبر الماضي، مما تسبب في مقتل أكثر من41 ألف فلسطيني وإصابة أكثر من 95 ألفا آخرين غالبيتهم من النساء والأطفال.