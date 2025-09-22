صفقة بالمليارات.. سويسرا تساوم واشنطن بـ«أسلحة وطاقة» لخفض الرسوم

كشفت صحيفة فاينانشال تايمز البريطانية عن مفاوضات جارية بين سويسرا والولايات المتحدة، قدمت خلالها برن مقترحاً لزيادة وارداتها من الأسلحة والطاقة الأمريكية مقابل خفض الرسوم الجمركية المفروضة على الصادرات السويسرية، والتي تبلغ حالياً 39%، وهي من أعلى النسب عالمياً.

ونقلت الصحيفة عن مصادر مطلعة أن سويسرا عرضت كذلك مضاعفة استثماراتها في السوق الأمريكية ضمن محاولة جديدة لإقناع إدارة الرئيس دونالد ترامب بتخفيف الأعباء التجارية.

من جانبه، أشار رئيس غرفة التجارة الأمريكية السويسرية، راهول ساهغال، إلى إحراز “تقدم كبير” في المفاوضات، رغم استبعاده التوصل إلى اتفاق قريب.

وأكد مسؤول أمريكي استمرار مناقشة اتفاقية تجارية محتملة، في وقت لم يتم فيه تحديد موعد لأي لقاء ثنائي بين الرئيسة السويسرية كارين كيلر-ساتر ونظيرها الأمريكي على هامش اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة.

وكانت فاينانشال تايمز قد ذكرت سابقاً أن مكالمة “كارثية” جرت بين كيلر-ساتر وترامب سبقت فرض الرسوم، ما أثار تحذيرات داخل سويسرا من تداعيات اقتصادية خطيرة.