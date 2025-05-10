صفقة تهزّ أركان الليغا.. آرسنال يخطف نجم ريال مدريد

في خطوة مفاجئة، أعلن نادي آرسنال عن إتمامه صفقة مع أحد أبرز الأسماء في الدوري الإسباني، مما أثار جدلاً واسعاً في الأشهر الأخيرة وأصبح الآن شبه رسمي، ليشكل بذلك ضربة قوية لنادي ريال مدريد.

نجح آرسنال في التوصل إلى اتفاق مع نجم ريال سوسيداد مارتن زوبيميندي، حيث سيتكفل بدفع الشرط الجزائي المقدر بـ60 مليون يورو. ووفقًا لمتخصص سوق الانتقالات فابريزيو رومانو، كان ريال مدريد يضع اللاعب ضمن أولوياته للموسم المقبل، إلا أن آرسنال فاجأ الجميع وأتم الصفقة بشكل غير متوقع.

وبهذه الصفقة، يصبح زوبيميندي أول لاعب ينضم إلى صفوف “الغانرز” في الموسم الجديد، ليعزز بذلك وسط ملعب المدرب ميكيل أرتيتا.

وكان المدرب المحتمل لنادي ريال مدريد، تشابي ألونسو، قد أبدى اهتمامه الكبير باللاعب وطلب من إدارة “الملكي” ضمه في فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

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