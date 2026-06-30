ليبيا توسع نفوذها بـ«قطاع الطاقة» الإفريقي.. توقيع صفقة ضخمة في إثيوبيا

أعلنت مجموعة OLA Energy Holdings توقيع اتفاقية للاستحواذ على أصول شركة TotalEnergies في إثيوبيا، في خطوة تعزز توسعها الإقليمي وترسخ حضورها في قطاع الطاقة داخل القارة الأفريقية، وذلك بحضور وزير النفط والغاز في ليبيا خليفة عبد الصادق.

وتشمل الصفقة الاستحواذ على نحو 120 محطة لتوزيع الوقود داخل السوق الإثيوبي، إضافة إلى مستودع لتخزين الوقود بسعة تصل إلى 13 ألف متر مكعب، إلى جانب الأنشطة التشغيلية والتجارية المرتبطة بها، ما يجعل المجموعة أكبر شركة أجنبية في قطاع توزيع الوقود في إثيوبيا.

وأكدت المجموعة أن هذه الخطوة تأتي ضمن استراتيجيتها للتوسع في الأسواق الأفريقية عبر تنفيذ استثمارات نوعية تهدف إلى تعزيز حضور المؤسسات الليبية كشريك اقتصادي فاعل وموثوق، ودعم مسار الانفتاح الاقتصادي والتعاون الإقليمي.

وأوضحت أن إتمام هذه الصفقة يعكس قدرة الشركات الليبية على تنفيذ استثمارات واستحواذات خارجية، بما يدعم المصالح الاقتصادية الوطنية، ويعزز موقع ليبيا في الأسواق الأفريقية، خاصة في قطاع الطاقة.

وتشهد القارة الأفريقية خلال السنوات الأخيرة توسعًا متسارعًا في الاستثمارات المرتبطة بقطاع الطاقة، مع تزايد المنافسة على أسواق توزيع الوقود وتطوير البنية التحتية، في ظل ارتفاع الطلب على الطاقة ودورها المحوري في دعم النمو الاقتصادي.