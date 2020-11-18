صلاة إماراتية إسرائيلية مُشتركة لمواجهة كورونا بمُشاركة عدد من رجال الدين

أعلن وزير الداخلية الإماراتي سيف بن زايد آل نهيان عن إقامة صلاة مشتركة بين بلاده والكيان الصهيوني بمشاركة عشرات من رجال الدين من مختلف الأديان، في أحدث خطوات التطبيع بين البلدين.

ونشر آل نهيان فيديو على حسابه الرسمي بموقع تويتر- تتحدث فيه شخصيات من كلا الطرفين عن أهمية التسامح والحوار، وضرورة الانفتاح.

وعلق على الفيديو مغردا: “شخصيات من الإمارات وإسرائيل في حوار إنساني بين ممثلي الأديان من أجل صلاة للدعاء لخط الدفاع الأول لجهودهم في المحافظة على الأرواح أمام جائحة (كوفيد-19) حول العالم”.

شخصيات من الإمارات وإسرائيل في حوار إنساني بين ممثلي الأديان من أجل صلاة للدعاء لخط الدفاع الأول لجهودهم في المحافظة على الأرواح أمام جائحة كوفيد 19 حول العالم pic.twitter.com/v40OcNHltH — سيف بن زايد آل نهيان (@SaifBZayed) November 17, 2020

وقال حساب “إسرائيل بالعربية” إن الإمارات وإسرائيل أقامتا صلاة مشتركة لسلامة العاملين في مكافحة كورونا خاصة الطواقم الطبية، بمشاركة عشرات من رجال الدين اليهود، والمسلمين، والمسيحيين الدروز، والبهائيين وغيرهم.

ونشر الحساب التابع لوزارة الخارجية الصهيونية صورة من الفيديو ذاته.

ووقّعت الإمارات والبحرين في الـ16 من سبتمبر اتفاق تطبيع بالبيت الأبيض مع الكيان الصهيوني.

ونص الاتفاق الصهيوني الإماراتي أيضا على إقامة السلام عبر تطبيع العلاقات الدبلوماسية وتبادل السفارات، وعلى التعاون في مجالات عدة منها الاستثمار، والطيران، والرعاية الصحية، والعلوم والتكنولوجيا، والرعاية الصحية، والطاقة، والزراعة، والتعليم، والبيئة.