﻿ صلاح أبوخزام: سندخل طرابلس وسنُمرغها بالتراب!

هدد عضو هيئة صياغة الدستور عن الجنوب المؤيد لعدوان حفتر على العاصمة صلاح أبوخزام، بأنهم سيدخلون العاصمة طرابلس رغما عن أنوف كل المعارضين، وسيمرغونها بالتراب، حسب وصفه.
وقال أبوخزام في رسالة وجهها لرئيس مؤسسة كويليام الدولية للأبحاث نعمان بن عثمان، إنهم سينصبون الخيام وأمامها “النوق” في الساحة الخضراء وأمام السرايا الحمراء، على حد تعبيره.
كما هدد بن عثمان بمنعه من دخول ليبيا بعد سيطرتهم على طرابلس، وقال:
البدو بالفعل دخلوا طرابلس وقريبا سيسيطرون عليها ولن تنجيكم لا تركيا ولا وقف إطلاق النار ولا مؤتمر برلين.
من جانبه علق رئيس مؤسسة كويليام الدولية للأبحاث نعمان بن عثمان على الرسالة في تغريدة عبر حسابه على تويتر، قال فيها:
جتني الرسالة هذه من عضو هيئة الدستور عن الجنوب، خمس سنوات عايش على حساب الليبيين تخايلوا هذا الشيء ليه علاقة بصياغة دستوركم المستقبلي! بالنسبة للطرابلسية، ركزوا على كلامه كويس حتى تعرفوا نواياهم اتجاهكم.
مساكم بالخير ..— noman benotman (@nbenotman) February 11, 2020
الحرائر و الأحرار ،
جتني الرسالة هذه من عضو هيئة الدستور عن الجنوب ، خمس سنوات عايش على حساب الليبيين
تخايلوا هذا الشيء ليه علاقة بصياغة دستوركم المستقبلي!
بالنسبة للطرابلسية ، ركزوا على كلامه كويس حتى تعرفوا نواياهم اتجاهكم .
فضلاً النشر على اوسع نطاق #محور_٢٥ pic.twitter.com/N5W4OZsrEp
اقترح تصحيحاً
تمرغ طاقتك ياوسخ ياخنيث .
يا بن عثمان لا تلعب بمشعر الطرابلسية هم فائقين بك …. من زمااااااان ونحن لا نري فرق بينك وبين هذا الصعلوك
وهذه اخلاق معظم الليبيين ….حسبنا الله ….هذا كله من كلام بن عثمان علي الناس والسب الذي يسب الناس عليه بتقبل الرد عليه ولكن الصعلوق بدل ان يرد علي الورقة رد علي الجميع وهنا أقول لليبيين استنوا الدستور هههههه….ولكن هذا المعتوه كان يقصد المليشيات والا اهل طرابلس
طرابلس تكون عاصمه لوطن الشرف والكرامه وليست لجنود الطليان والاتراك من باعوا واشتري اجدادهم بمعاهده لوزان 1911والقضاء هو الفيصل من1/1/1969الي اخر يوم تسلم فيه مليشيات الكراغله والشراكسه وبقيه العواله السلاح والقضاء هو الفيصل