﻿ صلاح أبوخزام: سندخل طرابلس وسنُمرغها بالتراب!

هدد عضو هيئة صياغة الدستور عن الجنوب المؤيد لعدوان حفتر على العاصمة صلاح أبوخزام، بأنهم سيدخلون العاصمة طرابلس رغما عن أنوف كل المعارضين، وسيمرغونها بالتراب، حسب وصفه.

وقال أبوخزام في رسالة وجهها لرئيس مؤسسة كويليام الدولية للأبحاث نعمان بن عثمان، إنهم سينصبون الخيام وأمامها “النوق” في الساحة الخضراء وأمام السرايا الحمراء، على حد تعبيره.

كما هدد بن عثمان بمنعه من دخول ليبيا بعد سيطرتهم على طرابلس، وقال:

البدو بالفعل دخلوا طرابلس وقريبا سيسيطرون عليها ولن تنجيكم لا تركيا ولا وقف إطلاق النار ولا مؤتمر برلين.

من جانبه علق رئيس مؤسسة كويليام الدولية للأبحاث نعمان بن عثمان على الرسالة في تغريدة عبر حسابه على تويتر، قال فيها:

جتني الرسالة هذه من عضو هيئة الدستور عن الجنوب، خمس سنوات عايش على حساب الليبيين تخايلوا هذا الشيء ليه علاقة بصياغة دستوركم المستقبلي! بالنسبة للطرابلسية، ركزوا على كلامه كويس حتى تعرفوا نواياهم اتجاهكم.

مساكم بالخير ..

الحرائر و الأحرار ،

جتني الرسالة هذه من عضو هيئة الدستور عن الجنوب ، خمس سنوات عايش على حساب الليبيين

تخايلوا هذا الشيء ليه علاقة بصياغة دستوركم المستقبلي!

بالنسبة للطرابلسية ، ركزوا على كلامه كويس حتى تعرفوا نواياهم اتجاهكم .

فضلاً النشر على اوسع نطاق #محور_٢٥ pic.twitter.com/N5W4OZsrEp — noman benotman (@nbenotman) February 11, 2020

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