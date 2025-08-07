صلاح بالمركز السادس عالمياً.. تفوق على هالاند وبنزيما في قائمة الأكثر شهرة!

واصل النجم المصري محمد صلاح ترسيخ مكانته كواحد من أساطير كرة القدم العالمية، بعد أن حلّ في المركز السادس ضمن قائمة أكثر لاعبي العالم شهرة وشعبية لعام 2025، بحسب تصنيف نشرته شبكة Givemesport البريطانية.

واعتمد التصنيف على معايير تشمل قوة العلامة التجارية، الإنجازات الرياضية، والأداء الفني، حيث تفوّق صلاح على العديد من نجوم اللعبة مثل هالاند، بنزيما، لامين جمال، وراشفورد.

أبرز المراكز في القائمة

كريستيانو رونالدو (النصر السعودي)

ليونيل ميسي (إنتر ميامي)

نيمار جونيور (الهلال السعودي)

كيليان مبابي (ريال مدريد)

فينيسيوس جونيور (ريال مدريد)

محمد صلاح (ليفربول الإنجليزي)

ويُعدّ صلاح، البالغ من العمر 32 عامًا، من أبرز من مثّلوا القارة الإفريقية في تاريخ اللعبة، إذ قاد ليفربول إلى التتويج بلقب الدوري الإنجليزي ودوري أبطال أوروبا، وسجّل أكثر من 370 هدفًا خلال مسيرته الاحترافية.

هذا التصنيف يكرّس صلاح كرمز عالمي، ويعكس شعبيته الجارفة ليس فقط في الوطن العربي، بل في كل أنحاء العالم.