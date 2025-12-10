«صلاح» خارج مواجهة إنتر ميلان.. مدرب ليفربول يشترط اعترافه بخطئه!

تشهد علاقة لاعب منتخب مصر محمد صلاح مع نادي ليفربول توترًا غير مسبوق بعد استبعاده عن مواجهة إنتر ميلان في دوري أبطال أوروبا، وسط تكهنات حول مستقبله داخل الفريق.

وأوضح مدرب ليفربول أرني سلوت بعد الفوز الثمين على إنتر ميلان بهدف دون رد سجله دومينيك سوبوسلاي من ركلة جزاء في الدقيقة 88، أن عودة صلاح ممكنة، لكنها مشروطة بأمرين أساسيين: اعتراف اللاعب بخطئه، واتخاذه الخطوة الأولى نحو المصالحة مع الطاقم الفني.

وجاء استبعاد صلاح على خلفية تصريحات أثارت جدلًا واسعًا، فيما أكد سلوت في حديثه عبر منصة أمازون برايم إلى جانب كلارنس سيدورف أن تركيزه الحالي ينصب على اللاعبين المتاحين، مشددًا على أن عملية المصالحة يجب أن تكون متبادلة.

وفي تطور مفاجئ، كشف حساب LFC Transfer Room أن ممثلي صلاح يستعدون لطلب إنهاء عقد اللاعب بالتراضي، وهو ما قد يمثل مفاجأة مدوية في مسيرة النجم المصري مع “الريدز”. وأوضحت المصادر أن أي اتفاق محتمل سيخضع لمفاوضات دقيقة تشمل الجوانب المالية والفنية، ولا يعني بالضرورة قطيعة نهائية، لكنه يفتح الباب أمام انتقال محتمل في سوق الشتاء القادم.

وتأتي الأزمة بعد مسيرة ناجحة لصلاح مع ليفربول، حيث ساهم في الفوز بدوري أبطال أوروبا والدوري الإنجليزي الممتاز. ويواجه النادي تحديًا مزدوجًا بين الحفاظ على استقرار الفريق داخليًا وضمان استمرار اللاعبين الرئيسيين، بينما يراقب الجمهور والوسائل الإعلامية أي تطورات محتملة بشأن مستقبل صلاح قبل الميركاتو الشتوي.