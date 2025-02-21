«صلاح ضد مرموش».. وهذا موعد المواجهة المنتظرة!

تترقب جماهير كرة القدم حول العالم، وعلى رأسها عشاق الدوري الإنجليزي، مباراة قوية ومثيرة تجمع بين مانشستر سيتي وليفربول الأحد المقبل ضمن منافسات الجولة الـ26 من “البريميرليغ”.

ويستضيف ملعب “الاتحاد” في مانشستر هذه المواجهة المرتقبة التي تحمل طابعا خاصا بوجود مواجهة مصرية ساخنة بين محمد صلاح نجم ليفربول، وعمر مرموش مهاجم مانشستر سيتي.

ويدخل “السيتيزنز” المباراة بذكريات غير سعيدة بعد الخسارة أمام ليفربول في المواجهة الأخيرة بينهما في الدوري بهدفين دون رد على ملعب أنفيلد.

كما تعرض “السيتي” مؤخرا لهزيمتين مؤلمتين أمام ريال مدريد حامل لقب دوري أبطال أوروبا بنتيجة 2-3 ذهابا و1-3 إيابا، مما أبعده عن المنافسة القارية هذا الموسم.

بالإضافة إلى ذلك، ودع مانشستر سيتي بطولة كأس الرابطة الإنجليزية بشكل مبكر، وباتت حظوظه في الحفاظ على لقب الدوري الإنجليزي معقدة للغاية، حيث يبتعد الآن بفارق 17 نقطة عن ليفربول المتصدر.

وبذلك، أصبحت بطولة كأس الاتحاد الإنجليزي هي الأمل الوحيد للفريق هذا الموسم، حيث سيواجه بليموث أرجايل في الدور الخامس يوم 1 مارس المقبل.

على الجانب الآخر، يعيش ليفربول موسما استثنائيا حتى الآن، حيث يتصدر ترتيب الدوري الإنجليزي بفارق ثماني نقاط عن أرسنال الوصيف.

وعلى الرغم من تراجع نتائجه في الأسابيع الأخيرة، حيث ودع مسابقة كأس الاتحاد الإنجليزي ولم يفز في أربع مباريات من آخر ثماني مواجهات في البريميرليغ، إلا أن ليفربول لا يزال يحقق إنجازات كبيرة.

فقد حجز “الريدز” مقعده في الدور ثمن النهائي لدوري أبطال أوروبا، كما بلغ نهائي كأس الرابطة الإنجليزية الذي سيقام الشهر المقبل ضد نيوكاسل.

ويعتمد الفريق بشكل كبير على نجمه المصري محمد صلاح، الذي يقدم مستويات مذهلة هذا الموسم، حيث يتصدر قائمة هدافي الدوري الإنجليزي برصيد 24 هدفا، متقدما بخمسة أهداف عن أقرب ملاحقيه.

وتمثل هذه المباراة أول مواجهة بين محمد صلاح ومواطنه مرموش في الدوري الإنجليزي منذ انتقال الأخير إلى مانشستر سيتي في يناير الماضي قادما من آينتراخت فرانكفورت الألماني.

ولم ينتظر مرموش سوى أيام قليلة ليثبت نفسه مع كتيبة المدرب الإسباني بيب غوارديولا، حيث قدم أداء مميزا خلال مباراة نيوكاسل الأسبوع الماضي.

في تلك المباراة، افتتح مرموش سجله التهديفي مع السيتيزنز بطريقة دراماتيكية، فقد سجل “هاتريك” في غضون 13 دقيقة و54 ثانية فقط، ليقود فريقه لتحقيق فوز كبير برباعية نظيفة.

وبفضل هذا الأداء الاستثنائي، أصبح مرموش صاحب رابع أسرع “هاتريك” في تاريخ مانشستر سيتي بالدوري الإنجليزي الممتاز، متخطيا زميله إيرلينغ هالاند الذي تراجع للمركز الخامس.

وتشكل هذه المواجهة اختبارا حقيقيا لكلا الفريقين، حيث يسعى مانشستر سيتي لإعادة بناء ثقته قبل خوض ما تبقى من موسمه، بينما يبحث ليفربول عن تعزيز صدارته للدوري الإنجليزي والاستعداد للمواجهات الكبرى القادمة.

وسيكون التركيز الكبير على المواجهة المصرية بين صلاح ومرموش، والتي قد تكون حاسمة في تحديد مجريات المباراة.

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