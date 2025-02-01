«صلاح» على موعد مع إنجاز تاريخي جديد.. و«سلوت» يتحدث عن مستقبله

يستعد النجم المصري محمد صلاح لتحقيق إنجاز تاريخي جديد في الدوري الإنجليزي الممتاز بحلول ليفربول ضيفا على بورنموث اليوم السبت في ملعب “فيتاليتي”، ضمن منافسات الجولة الـ24.

ويدخل محمد صلاح مباراة ليفربول خارج أرضه أمام بورنموث وفي رصيده 19 هدفا في 22 مباراة فقط في النسخة الحالية من “البريميرليغ”.

وإذا أحرز “الفرعون” المصري هدفا في مباراة اليوم سينضم إلى قائمة أساطير سجلوا 20 هدفا أو أكثر في 5 مواسم منفصلة في البطولة، وهم آلان شيرر (7 مواسم)، سيرجيو أجويرو (6)، هاري كين (6) وتييري هنري (5).

ويطمح “مو” لمواصلة هوايته في هز شباك منافسيه من أجل مواصلة إعتلاء صدارة قائمة هدافي “البريميرليغ” حيث يمتلك في رصيده حاليا 19 هدفا متفوقا بفارق هدف وحيد على هالاند نجم مانشستر سيتي، وفارق هدفين على إيزاك مهاجم نيوكاسل يونايتد صاحب المركز الثالث في قائمة الهدافين.

كما أصبح محمد صلاح على بعد هدف واحد فقط من معادلة سجل فرانك لامبارد في قائمة الهدافين التاريخيين في بطولة الدوري الإنجليزي والذي يحتل المركز السادس برصيد 177 هدفا إذ يمتلك محمد صلاح 176 هدفا، مع العلم أنه يبتعد بفارق 8 أهداف فقط عن سيرجيو أجويرو الذي يحتل المركز الخامس في تلك القائمة.

ويتصدر ليفربول جدول الترتيب برصيد 53 نقطة ساعيا لتحقيق الفوز الثالث على التوالي من أجل تأمين الصدارة مع العلم بأن ليفربول يمتلك مباراة مؤجلة ضد إيفرتون بينما يحتل بورنموث المركز السابع برصيد 40 نقطة.

تختلف الأسماء ويبقى الملك على القمة 🇪🇬👑 pic.twitter.com/CCwO5iM0xf — نادي ليفربول (@LFC_Arabic) January 27, 2025

👑🇪🇬 محمد صلاح يواصل كتابة التاريخ في الدوري الإنجليزي الممتاز بتخطيه أسطورة آرسنال، الفرنسي تييري هنري، واحتلاله المركز السابع في لائحة هدافي البريمرليغ.



⚽️ الملك المصري على بعد هدف واحد من فرانك لامبارد.



✍️💬 إلى أي مركز تتوقع أن يصل محمد صلاح إذا استمر في الدوري الإنجليزي؟… pic.twitter.com/765FKh1foB — beIN SPORTS (@beINSPORTS) January 26, 2025

ويريد آرني سلوت، المدير الفني لفريق ليفربول الإنجليزي لكرة القدم، أن يمدد النجم المصري محمد صلاح عقده مع الفريق، وقد تحدث معه ومع فيرجيل فان دايك وترينت ألكسندر أرنولد بشأن مستقبلهم.

وذكرت وكالة الأنباء البريطانية (بي آيه ميديا) أن عقود الثلاثي تنتهي في الصيف، وقد أصدر صلاح تحديدا عدة تصريحات علنية، وقال مطلع هذا الشهر إن تحقيق تقدم في المفاوضات أمر بعيد للغاية.

وتواصلت التكهنات التي تربط اسم صلاح بالانتقال للدوري السعودي للمحترفين، وقال وزير الرياضة السعودي عبد العزيز بن تركي الفيصل، الخميس، إن اللاعب المصري “جائزة كبرى” وإن البلاد “ستحب تواجده”.

ورفض ليفربول عرضا وصل إلى 150 مليون جنيه إسترليني (186.28 مليون دولار) من اتحاد جدة لضم صلاح في سبتمبر 2023، ولكن مع اقتراب نهاية عقد اللاعب، تزداد المخاوف من احتمالية رحيله المجاني بنهاية الموسم الجاري.

وقال سلوت ردا على وزير الرياضة السعودي: “سأكون مندهشا إذا كان هناك أي شخص في أي مكان في العالم يقول لا نريد محمد صلاح”.

وأضاف: “على مدار سنوات وهو يؤدي عملا جيدا للغاية، وعلى الأرجح يريد الجميع الحصول على خدماته. قام بعمل رائع دون نصيحتي لوقت طويل، لذلك ربما يمكنه الاستمرار في القيام بما هو أفضل لمسيرته، حتى دون نصيحتي”.

وأكد: “هو ناضج وحكيم بما يكفي وقام بالعديد من الأشياء الذكية في مسيرته، سيتخذ القرار الصحيح لنفسه وأتمنى أن يكون قراره في مصلحتنا أيضا”.

ولا يشارك سلوت في مفاوضات العقود حيث يتولى هذا المجال ريتشارد هيوز، المدير الرياضي، ولكنه أكد ما يرغب به للثلاثي صلاح وفان دايك وأرنولد، الذي ارتبط اسمه بقوة بالانتقال لريال مدريد.

وقال: “أتحدث معهم، ليس بشكل يومي مثل ريتشارد، ولكني اتحدث معهم كثيرا، وسيكون من السخافة ألا أتحدث معهم بشأن مستقبلهم في كل المحادثات التي أجريناها”.

وأضاف: “لكن، كما تعلمون على الأرجح، هذا شيء لن أناقشه. لكن الأمر لا يتعلق فقط بالثلاثة الذين تنتهي عقودهم، بل تتحدث أيضا عن أمور مستقبلية مع لاعبين آخرين أيضا”.

يا كاتب التاريخ لا تغلق الصفحااااات 🤩



الملك المصري محمد صلاح يصل إلى هدفه رقم 19 بالموسم الحالي مع ليفربول بالدوري الإنجليزي متربعًا على صدارة الهدافين 🇪🇬👑⚽️ pic.twitter.com/yVrthAwzgC — Yallakora (@Yallakoranow) January 25, 2025