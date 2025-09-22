صلاح وحكيمي ضمن قائمة المرشحين لـ«الكرة الذهبية 2025»

كشفت مجلة فرانس فوتبول الفرنسية عن قائمة أفضل 10 لاعبين المرشحين لجائزة الكرة الذهبية 2025، وجاء من بينهم اسمان عربيان بارزان هما: النجم المصري محمد صلاح، والمغربي أشرف حكيمي، ليشكّلا حضوراً عربياً لافتاً في المنافسة على الجائزة الفردية الأعرق في عالم كرة القدم.

محمد صلاح؛ استمرار الأسطورة المصرية

النجم المصري محمد صلاح، لاعب ليفربول، يواصل كتابة التاريخ بتواجده في القائمة النهائية للكرة الذهبية للمرة الخامسة في مسيرته.

صلاح قدّم موسماً استثنائياً من جديد مع فريقه الإنجليزي، حيث ساهم بأهداف حاسمة وصناعة العديد من الفرص، مثبتاً أنه ما زال أحد أفضل المهاجمين في العالم رغم المنافسة الشرسة من الجيل الجديد.

وجود صلاح بين العشرة الأوائل يُعتبر إنجازاً جديداً لكرة القدم العربية والإفريقية، ويؤكد مكانته كأحد أبرز النجوم الذين تركوا بصمة خالدة في الملاعب الأوروبية.

أشرف حكيمي؛ الظهير العصري

من جانبه، خطف النجم المغربي أشرف حكيمي الأضواء بعد موسم رائع مع باريس سان جيرمان، حيث جمع بين القوة الدفاعية والقدرة الهجومية، ليكون أحد أبرز الأظهرة في العالم حالياً.

حكيمي ساهم بشكل بارز في تتويج فريقه بالألقاب المحلية، إضافة إلى بصمته الواضحة في دوري أبطال أوروبا، ما أهّله ليكون ضمن القائمة النهائية للكرة الذهبية، في اعتراف عالمي بقيمته الفنية ودوره المؤثر داخل المستطيل الأخضر.

فخر الكرة العربية

وجود صلاح وحكيمي في قائمة “التوب 10” للكرة الذهبية ليس مجرد إنجاز فردي، بل هو إنجاز عربي جامع يعكس تطور الكرة في المنطقة، ويمنح الأمل للاعبين الشباب في مواصلة الحلم بالوصول إلى أعلى المستويات.

ومع اقتراب موعد الحفل المقرر الليلة في باريس، يترقب عشاق الكرة حول العالم النتيجة النهائية، بينما يبقى العرب فخورين بوجود نجمين مثل محمد صلاح وأشرف حكيمي بين نخبة لاعبي العالم.