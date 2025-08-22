صلاح وسط الكؤوس.. صور الملك المصري تشعل مواقع التواصل

أشعلت صور النجم المصري محمد صلاح، لاعب نادي ليفربول الإنجليزي، مواقع التواصل الاجتماعي، بعد نشر صور له رفقة ثلاث كؤوس لجائزة أفضل لاعب في الدوري الإنجليزي الممتاز “البريميرليغ”، التي توّج بها ثلاث مرات.

ونشر الحساب الرسمي لنادي ليفربول، يوم الخميس، مجموعة صور لصلاح، ظهر في إحداها جالسًا على كرسي متوشحًا بالعلم المصري، تتوسطه ثلاث كؤوس، وأرفقها بتعليق: “الملك المصري”.

كما ظهر في صورة أخرى وهو يستند إلى طاولة تحمل الكؤوس نفسها، بينما وُضع تاج إلى جوار صورة لصلاح وهو يقبّل كأس الدوري الإنجليزي الممتاز، بعد تتويج “الريدز” باللقب في موسم 2024-2025 عقب الفوز على كريستال بالاس في ملعب “أنفيلد”.

إنجاز تاريخي

ويُعد صلاح أول لاعب في تاريخ المسابقة يظفر بجائزة أفضل لاعب المقدمة من رابطة اللاعبين المحترفين الإنجليزية ثلاث مرات، بعدما نالها في مواسم: 2017-2018، 2021-2022، 2024-2025.

وجاء تتويجه هذا الموسم بعد أداء استثنائي، حيث أنهى الموسم بتسجيل 29 هدفًا وتقديم 18 تمريرة حاسمة، متصدرًا بذلك قائمتي الهدافين وصنّاع الأهداف.

هيمنة كاملة

صلاح حقق إنجازًا غير مسبوق في موسم واحد، بعد فوزه بجوائز: أفضل لاعب من رابطة اللاعبين المحترفين، أفضل لاعب من رابطة الدوري الإنجليزي، أفضل لاعب من رابطة نقاد كرة القدم، الحذاء الذهبي، جائزة أفضل صانع ألعاب

تفاعل واسع

وقد لاقت الصور تفاعلاً هائلاً، حيث حصدت آلاف الإعجابات والتعليقات في غضون ساعة واحدة فقط من نشرها، وسط احتفاء واسع من الجماهير المصرية والعربية والعالمية، التي اعتبرت اللقطة تجسيداً لحقبة ذهبية في مسيرة “الفرعون.

