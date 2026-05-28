صلاح يبكي الجماهير بـ«رسالة مؤثرة».. رونالدو يشعل الجدل في السعودية

خطف النجمان العالميان محمد صلاح وكريستيانو رونالدو اهتمام الجماهير العربية والعالمية خلال الساعات الماضية، بعدما تصدّر كل منهما المشهد بطريقة مختلفة جمعت بين المشاعر والجدل والتفاعل الواسع على مواقع التواصل الاجتماعي.

فبينما وجّه قائد منتخب مصر محمد صلاح رسالة مؤثرة إلى الجماهير المصرية قبل انطلاق حلم كأس العالم 2026، عاد اسم قائد النصر السعودي كريستيانو رونالدو إلى الواجهة مجددا بعد تداول أنباء ومشاهد مرتبطة بمشاركته لاعبي فريقه أجواء الصلاة، ما أثار موجة واسعة من التساؤلات والتكهنات عبر المنصات الرقمية.

محمد صلاح: عشنا قصة خيالية وأتمنى أن يأتي من يحقق أكثر مني

ظهر قائد منتخب مصر محمد صلاح في مقطع فيديو نشرته الصفحة الرسمية لشركة “فودافون مصر”، التي يرتبط معها بشراكة إعلانية منذ عام 2017، متحدثا عن رحلته الطويلة منذ مغادرته مصر للاحتراف في أوروبا وحتى تحوله إلى أحد أبرز نجوم كرة القدم العالمية.

وقال محمد صلاح إن حلمه منذ بداية رحلته كان أن يشعر الناس بأنه قدم شيئا إيجابيا يمكن أن يلهم الآخرين، مؤكدا أن الوصول إلى أعلى المستويات في أوروبا احتاج إلى تضحيات كبيرة وانضباط يومي قاسٍ.

وأوضح نجم ليفربول السابق أن الحفاظ على المستوى الاحترافي يتطلب التخلي عن كثير من تفاصيل الحياة الشخصية، مشيرا إلى أنه كان يتدرب أحيانا ثلاث مرات يوميا من أجل الاستمرار في المنافسة على أعلى مستوى.

وأضاف قائد الفراعنة أن أكثر ما يجعله فخورا هو نجاحه في جعل الجماهير المصرية تعيش “قصة خيالية” لم يكن كثيرون يتوقعون تحققها، مؤكدا أنه يتمنى ظهور لاعبين في المستقبل يحققون إنجازات أكبر مما حققه.

وتأتي تصريحات محمد صلاح في وقت يستعد فيه منتخب مصر لخوض رحلة التأهل إلى كأس العالم 2026، حيث يطمح النجم المصري إلى الظهور للمرة الثانية في المونديال بعد مشاركته السابقة في كأس العالم 2018 بروسيا، والتي سجل خلالها هدفين بقميص الفراعنة.

وجاءت رسالة محمد صلاح بعد أيام من خوضه مباراته الأخيرة مع ليفربول، ليسدل الستار على رحلة استمرت تسع سنوات داخل النادي الإنجليزي، تحول خلالها إلى أحد أبرز أساطير “الريدز” في العصر الحديث.

وشهدت مباراته الأخيرة أمام برينتفورد مساهمته في صناعة هدف ساعد فريقه على حجز بطاقة التأهل إلى دوري أبطال أوروبا بعد إنهاء الدوري الإنجليزي في المركز الخامس.

كما حرص ليفربول على تكريم النجم المصري عقب المباراة تقديرا لمسيرته الحافلة بالإنجازات والأرقام القياسية.

📰 محمد صلاح ينضم اليوم إلى معسكر منتخب مصر استعدادًا لوديتي روسيا والبرازيل وكأس العالم pic.twitter.com/M30GXotNNQ — B Sports – الرياضي (@BSportsX) May 27, 2026

👑🔥 رسالة الأسطورة محمد صلاح إلى جمهوره



محمد صلاح يوجه رسالة تقدير وامتنان لجماهيره، مؤكدًا أن دعمهم هو سر الاستمرار في القمة 💪❤️pic.twitter.com/na41mWrPN9 — جريدة أوليه الرياضية (@OleehSport) May 28, 2026

رونالدو يشعل الجدل مجددا داخل السعودية

وفي السعودية، عاد اسم قائد نادي النصر كريستيانو رونالدو إلى دائرة الجدل بعد تداول تصريحات أكدت مشاركته لاعبي النصر الصلاة قبل مواجهة ضمك الحاسمة، التي شهدت تتويج “العالمي” بلقب الدوري السعودي.

وكشف سعد السبيعي، مدير الإدارة القانونية السابق بنادي النصر، عبر منصة “إكس”، أن رونالدو صلى مع لاعبي الفريق قبل المباراة، مشيرا إلى أن النجم البرتغالي حاول تقليد اللاعبين في الركوع والسجود.

كما قال حارس مرمى النصر السابق وليد عبد الله إن رونالدو طلب في وقت سابق إيقاف إحدى الحصص التدريبية فور سماعه الأذان، مؤكدا أن قائد النصر يشجع اللاعبين باستمرار على الصلاة.

وأعادت هذه التصريحات الجدل المتكرر حول مدى تأثر رونالدو بالأجواء الإسلامية داخل السعودية، خصوصا بعد ظهوره في أكثر من مناسبة وهو يشارك زملاءه احتفالاتهم الدينية ويظهر احتراما واضحا للعادات الإسلامية.

كما تداول متابعون مقاطع ظهر خلالها رونالدو وهو يتمتم بكلمات قبل تنفيذ بعض الركلات، أو يرفع يديه بطريقة تشبه الدعاء أثناء ضربات الترجيح، ما دفع البعض إلى التساؤل مجددا حول إمكانية اعتناقه الإسلام، رغم عدم صدور أي إعلان رسمي منه بهذا الشأن.

وانضم قائد النصر كريستيانو رونالدو إلى الفريق السعودي في يناير 2023 بعد نهاية رحلته مع مانشستر يونايتد الإنجليزي، في صفقة تاريخية غيّرت شكل الدوري السعودي وساهمت في جذب عدد كبير من نجوم كرة القدم العالمية إلى المسابقة.

ومنذ وصوله إلى المملكة، يحظى رونالدو بمتابعة جماهيرية وإعلامية واسعة، سواء داخل الملعب أو خارجه، حيث تتحول تحركاته وتصريحاته باستمرار إلى محور للنقاش والتفاعل عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

مؤكد :

قبل مباراة ضمك الأخيرة صلى الدون مع اللاعبين وحاول يقلدهم في الركوع والسجود.

الله يشرح صدره للإسلام . — سعد السبيعي (@saadlegal2030) May 27, 2026

🚨🚨🚨🚨🚨🚨🚨 — @saadlegal2030 :



قبل مباراة #النصر ضد ضمك الأخيرة..



قام كرستيانو رونالدو بـأداء الصلاة مع اللاعبين وحاول تقليدهم في الركوع والسجود.



الله يشرح صدره للإسلام 💛🤲 pic.twitter.com/iH30U5zi2d — عمرو (@bt3) May 27, 2026