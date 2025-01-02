«صلاح» يتصدر هدّافي ذهاب الدوري الإنكليزي

ضمن النجم المصري محمد صلاح مهاجم فريق ليفربول، على ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم، بعد انتهاء مباريات مرحلة الذهاب، رغم تأجيل مباراة لفريقه “الريدز”.

وخطف محمد صلاح الانتظار بتألقه اللافت خلال الموسم الحالي للدوري وتحقيق العديد من الأرقام القياسية والتربع على عرش صدارة الهدافين برصيد 17 هدفا، وقيادة فريقه “الريدز” للتربع على صدارة مرحلة الذهاب أيضا للدوري.

وفي ما يلي ترتيب أفضل هدافي مرحلة الذهاب من الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم للموسم (2024-2025) بعد نهاية مباريات الجولة الـ19 من الدوري، باستثناء “ديربي الميرسيسايد” بين ليفربول وإيفرتون:

1- المصري محمد صلاح (ليفربول) – 17 هدفا

2- النرويجي إيرلينغ هالاند (مانشستر سيتي) – 14 هدفا

3- السويدي ألكسندر إيساك (نيوكاسل يونايتد) – 13 أهداف

3- الإنجليزي كول بالمر (تشيلسي) – 13 هدفا

5- الكاميروني بريان مبيومو (برنتفورد) – 11 أهداف

5- الأسترالي كريس وود (نوتينغهام فورست) – 11 أهداف

7- البرازيلي ماثيوس كونها (وولفرهامبتون) – 10 أهداف

8- السنغالي نيكولاس جاكسون (تشيلسي) – 9 أهداف

8- الكونغولي يوان ويسا (برنتفورد) – 9 أهداف

10- الكولومبي لويس دياز (ليفربول) – 8 هدفا

10- الإنجليزي جيمس ماديسون (توتنهام) – 8 أهداف

10- الإنجليزي أولي واتكينز (أستون فيلا) – 8 أهداف

13- الإنجليزي ليام ديلاب (إيبسويتش تاون) – 7 أهداف

13- الكولومبي جون دوران (أستون فيلا) – 7 أهداف

13- الألماني كاي هافيرتز (أرسنال) – 7 أهداف

13- الويلزي بيرنان جونسون (توتنهام هوتسبير) – 7 أهداف

13- النرويجي يورغن ستراند لارسن (وولفرهامبتون) – 7 أهداف

18- المكسيكي راؤول خيمينيز (فولهام) – 6 أهداف

18- الهولندي جاستن كلويفرت (بورتموث) – 6 أهداف

18- الإنجليزي مورغان روجيرز (أستون فيلا) – 6 أهداف

18- الإنجليزي دومينيك سولانكي (توتنهام) – 6 أهداف

18- الإنجليزي جيمي فاردي (ليستر سيتي) – 6 أهداف

18- الإنجليزي داني ويلبياك (برايتون) – 6 أهداف

24- الإنجليزي هارفي بارنيس (نيوكاسل يونايتد) – 5 أهداف

24- الإنجليزي جارود بوين (وست هام يونايتد) – 5 أهداف

24- البرازيلي إيفانيلسون (بورنموث) – 5 أهداف

24- الهولندي كودي خاكبو (ليفربول) – 5 أهداف

24- النيجيري أليكس إيوبي (فولهام) – 5 أهداف

24- السويدي ديان كوليشيفسكي (توتنهام) – 5 أهداف

24- الإنجليزي نوني مادويكي (تشيلسي) – 5 أهداف

24- البرازيلي غابرييل مارتينيللي (تشيلسي) – 5 أهداف

24- الإنجليزي بوكايو ساكا (أرسنال) – 5 أهداف

24- الغاني أنطوان سيمينيو (بورنموث) – 5 أهداف

24- الكوري الجنوبي هيونغ مين سون (توتنهام) – 5 لأهداف

24- الويلزي هاري ويلسون (فولهام) – 5 أهداف.

يسارية الملك تعرف طريقها للمرمى 👑 pic.twitter.com/71Na2vAo5I — نادي ليفربول (@LFC_Arabic) December 29, 2024